Підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера: вчені знайшли побічний ефект у снодійного

Наш мозок здійснює критичні процеси під час нашого сну, які очищають його від шкідливих речовин. Але нещодавно вчені з'ясували, що популярне снодійне порушує їх, тим самим підвищуючи ризик розвитку різних ускладнень.

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Нещодавнє дослідження вчених дало їм змогу вперше зрозуміти, як мозок видаляє відходи під час сну без відпочинку, наголосивши на критичній ролі норадреналіну, кровотоку і спинномозкової рідини (СМР) в активації глімфатичної системи. Ця система відіграє ключову роль в очищенні організму від токсичних білків, таких як амілоїд і тау, які причетні до таких нейродегенеративних захворювань, як хвороба Альцгеймера і виявилося, що популярне снодійне негативно впливає на неї, пише Knowridge.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Cell, підкреслюють відновлювальну силу сну, проливаючи світло на його важливість для довгострокового здоров'я мозку. Під час сну мозок перемикає увагу з обробки зовнішніх стимулів на внутрішнє обслуговування, наприклад, видалення відходів.

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Доктор Майкен Недергаард, співкерівниця дослідження з Університету Рочестера, вважає, що цей механізм самоочищення може бути причиною того, що сон має глибокий відновлювальний ефект. Дослідження показало, що норадреналін організовує синхронізовані повільні хвилі, відомі як мікроарусали, під час сну фази non-REM.

Ці хвилі стимулюють вазомоцію, за якої кровоносні судини ритмічно звужуються і сприяють руху СМР через глімфатичну систему, ефективно вимиваючи мозкові відходи. Для вивчення мозку мишей, які вільно рухаються, вчені використовували інноваційні методи дослідження, що ознаменувало відхід від попередніх досліджень з використанням наркозу. Передові методи, включно з фотометрією проточних волокон, дали змогу зрозуміти природну взаємодію норадреналіну і глімфатичної активності. За словами Наталі Хауглунд, провідного автора дослідження, ці результати дали змогу подолати значну прогалину в розумінні нічної діяльності органу.

У дослідженні також вивчали дію популярного снодійного золпідему, виявивши потенційні ризики. Незважаючи на те, що препарат ефективно викликає сон, він порушує природні коливання норадреналіну, перешкоджаючи роботі глімфатичної системи. Це порушення викликає побоювання вчених з приводу довгострокового використання засобів для сну, оскільки вони можуть перешкоджати процесу очищення мозку, потенційно підвищуючи ризик неврологічних розладів.

Крім розуміння точніших наслідків використання деяких ліків, дослідження відкриває шлях для розробки терапії, спрямованої на динаміку норадреналіну, щоб підвищити якість природного сну, не порушуючи його відновлювальних функцій, вважають автори. Такий підхід може принести користь людям із розладами сну, пропонуючи рішення, що захищають здоров'я мозку і забезпечують кращий нічний відпочинок.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.