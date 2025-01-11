Розпалити згаслу іскру: психолог назвав 3 способи перемоги над рутиною в шлюбі

Шлюб є важливим етапом життя людей, на якому необхідна участь обох партнерів для уникнення його перетворення на рутину. Психологи і вчені назвали кілька дієвих стратегій повернення колишньої пристрасті в стосунки, що згасають.

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Відродити пристрасть і близькість у довгостроковому шлюбі може здатися складним завданням, але воно цілком досяжне за умови навмисних кроків і самовідданих зусиль. Згодом повсякденна рутина та життєві обов'язки часто затьмарюють ту іскру, яка колись визначала стосунки. Однак дослідження знайшли дієві способи вдихнути життя в застійний шлюб, сприяючи емоційній близькості та взаємній радості, пише Forbes.

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Розставлення пріоритетів у стосунках — основоположний крок для пар, які відчувають віддалення. Повсякденне життя, робота, діти, домашні обов'язки, все це може підривати якість спільно проведеного часу. Проста вправа, наприклад, відстеження того, скільки часу на день партнери навмисно проводять разом без перерв, може стати показовою для виявлення таких проблем, каже психолог, Марк Треверс.

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Виділення всього 10% дня на зв'язок може змінити ситуацію. Ефективними є такі прийоми, як створення коротких "ритуалів зв'язку" або планування щотижневих "зустрічей для стосунків". Вони дають змогу парам обговорювати позитивні й негативні моменти та спільні цілі, сприяючи глибшому розумінню та визнанню. Партнери, які разом займаються новими видами діяльності, зазвичай відзначають вищий ступінь задоволеності своїми стосунками, зазначає Треверс.

Звільнення від монотонної рутини, чи то планування поїздки в незнайоме місце, чи то заняття спільним хобі, може відродити почуття колективного зв'язку і радості. Такі заняття, як складання "спільного списку бажань" або робота над спільними проектами по дому, наприклад, переробка інтер'єру або садівництво, дають можливість зміцнити зв'язки і створити важливі спогади.

Невеликі, постійні жести прихильності також відіграють ключову роль у відновленні інтимних стосунків, каже Треверс. Фізичні дотики, наприклад щоденні 20-секундні обійми, провокують викид окситоцину — гормону, який зміцнює емоційні зв'язки і знімає стрес. Навмисні дії, такі як тримання за руки або підтримання контакту шкіра-до-шкіри в моменти розслаблення, можуть повернути фізичну близькість зручним і поступовим способом. Прості романтичні жести, як-от написані від руки записки або продумані сюрпризи, також підсилюють почуття любові та вдячності, відроджуючи емоційну близькість.

Дослідження підкреслюють силу спільного досвіду і фізичної прихильності в підвищенні задоволеності шлюбом. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в журналі Personality and Social Psychology, підкреслюється, що пари, які беруть участь у нових і авантюрних заходах, відчувають менше нудьги і більше зв'язку. Аналогічним чином було доведено, що постійні ласкаві жести сприяють поліпшенню психологічного стану і гармонії у стосунках.

Процвітаючий шлюб вимагає постійних зусиль і взаємної турботи. Вживши цих заходів, подружжя зможе перейти від рутини до романтики, перетворивши свої стосунки на сповнені новою пристрастю і глибшим зв'язком, вважає Треверс.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.