Вилікували рак крові: препарат від іншого захворювання може перемогти небезпечну онкологію

Рак крові є дуже важким видом онкології і деякі методи його лікування доступні далеко не всім. Однак учені виявили, що препарат для лікування раку молочної залози зміг також ефективно боротися і з цією небезпечною хворобою.

Related video

Дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі знайшли ефективний спосіб зупинити прогресування деяких видів раку крові за допомогою препарату, спочатку розробленого для лікування раку молочної залози. Одразу два останні дослідження показали, що блокування білка RSK1, який бере участь у запаленні, може стати ключем до зупинки росту мієлопроліферативних новоутворень (MPN) і агресивної форми гострого мієлоїдного лейкозу (AML), пише Washington University School of Medicine.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Отримані вченими результати, засновані на випробуваннях на мишах і зразках пацієнтів, показують, що препарат PMD-026, який наразі проходить випробування для лікування раку молочної залози, може бути ефективним і проти кількох видів раку крові.

Важливо

У багатьох з'явиться шанс: учені розробили тест на успіх імунотерапії при раку

MPN — це повільно зростаючі ракові пухлини крові, які можуть погіршуватися з часом і збільшувати ризик розвитку вторинного AML, більш агресивного і смертельного захворювання. Пацієнти з хронічними MPN часто живуть із виснажливими симптомами, такими як сильна втома і втрата ваги, але у них немає надійних методів лікування, щоб запобігти прогресуванню хвороби або знизити ймовірність її трансформації в AML.

Доктор Стівен Т. О, старший автор дослідження і співдиректор відділення гематології Вашингтонського університету, пояснив: "Ми сподіваємося, що новий препарат допоможе заповнити цю прогалину в клінічній допомозі. Як мінімум, ми сподіваємося, що він зможе зупинити прогресування хронічного захворювання до АМЛ".

Дослідження надали переконливі докази заяв авторів. У першому, опублікованому в журналі Nature Communications, вчені виявили, що блокування RSK1 повертає назад прогресування MPN у мишей, зменшуючи рубцеву тканину в кістковому мозку та знищуючи до 96 % ракових клітин лише через чотири тижні.

Друге дослідження, опубліковане в журналі Blood Cancer Journal, показало, що блокування RSK1 також лікує особливий тип AML, званий FLT3-ITD AML. У той час як існуючі методи лікування цієї форми АМЛ часто перестають працювати, оскільки рак стає резистентним, інгібітор RSK1 пропонує інший підхід, впливаючи на альтернативний шлях.

Препарат PMD-026, таблетки, що блокують всі чотири форми білка RSK, був розроблений компанією Phoenix Molecular Designs для лікування раку молочної залози. Перші клінічні випробування показали, що пацієнти з раком молочної залози добре переносять його, а побічні ефекти цілком терпимі та контрольовані. Натхнена цими результатами, команда доктора О співпрацювала з розробниками препарату, щоб вивчити його потенціал у боротьбі з раком крові.

Дослідники вважають, що препарат також може підготувати деяких пацієнтів з MPN до трансплантації стовбурових клітин — єдиного відомого способу лікування багатьох видів раку крові, але не завжди доступного через вік або ускладнення зі здоров'ям. Виявлення RSK1 як ключового фактора прогресування MPN і AML ґрунтується на більш ранній роботі групи О, яка виділила інший білок, DUSP6, як критичний елемент при цих захворюваннях. Зрозумівши, як DUSP6 подає сигнали на наступні ефекти, вони визначили RSK1 як білок-мішень.

Якщо препарат PMD-026 буде схвалено для лікування раку молочної залози, він стане першими ліками на ринку, що пригнічують сімейство білків RSK, що відкриє нові можливості для лікування безлічі видів раку, вважають автори. Їхнє дослідження вже було підтримано багатьма організаціями, включно з Національним інститутом здоров'я (NIH), Товариством лейкемії та лімфоми і Фондом дослідження MPN. Наступні кроки вчених пов'язані з розробкою клінічних випробувань для перевірки ефективності препарату на пацієнтах із раком крові, які вичерпали інші варіанти лікування.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Вчені вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.