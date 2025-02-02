Від лікування до отруєння — один крок: лікарка пояснила, як не нашкодити собі ліками

Ліки, що виписуються, йдуть у комплекті зі строгими графіками їх вживання, які не варто ігнорувати. Але є й інші помилки, яких ми припускаємося під час вживання ліків, — вони можуть нашкодити навіть найпунктуальнішим людям.

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Помилки під час приймання ліків — поширена проблема, особливо для людей із хронічними захворюваннями, і вони можуть бути спричинені різними чинниками, як-от забування дози, неправильний вибір часу, вживання неправильної кількості або взаємодія комбінацій ліків. Небезпека полягає в тому, що подібні промахи можуть коштувати людині здоров'я, лише погіршуючи її стан. Однак знаючи джерела подібних помилок, ми можемо убезпечити себе від їх допуску, пише Knowridge.

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Доктор Антуанетта Коу, доцент кафедри клінічної фармакології Мічиганського університету, підкреслює, що часто причиною таких помилок стають прогалини в спілкуванні між медичними працівниками та пацієнтами. Якщо інструкції неясні, пацієнти можуть не до кінця розуміти, як правильно приймати ліки, що може призвести до потенційного ризику для здоров'я.

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Люди похилого віку стикаються з додатковими труднощами під час приймання ліків через безліч хронічних захворювань, що може призвести до складних схем приймання і підвищеної ймовірності небезпечної взаємодії ліків, каже Коу. Вікові фізіологічні зміни, такі як зниження функції нирок або печінки, також можуть вплинути на процес переробки ліків в організмі. Сенсорні порушення, артрит, зниження когнітивних здібностей і фінансові бар'єри можуть ще більше ускладнити дотримання режиму прийому препаратів.

Крім того, особливі побоювання викликають серцеві препарати, оскільки вони часто вимагають ретельного коригування дозування і контролю для запобігання побічних ефектів, таких як запаморочення або втома. Щоб звести до мінімуму помилки, пацієнти повинні активно шукати інформацію про свої рецепти з перевірених джерел. Доктор Коу радить запитувати лікарів про призначення кожних ліків, можливі побічні ефекти, тривалість застосування та дієтичні обмеження.

Фармацевти можуть дати рекомендації щодо правильного застосування, можливої небажаної взаємодії ліків, побічних ефектів і протоколів пропуску дози. Коу радить переконатися, що всі ліки відпускаються в одній аптеці, це допоможе фармацевтам відстежувати можливі взаємодії та дублювання.

Люди, які доглядають за хворими, і пацієнти повинні вести оновлений список усіх ліків, включно з рецептами, безрецептурними препаратами, трав'яними добавками і вітамінами. Цим списком слід ділитися з медичними працівниками на кожному прийомі. Правильне зберігання і недоступність ліків для дітей також є важливими заходами безпеки. Для тих, хто зазнає труднощів із дотриманням режиму прийому, можуть бути корисними такі інструменти, як органайзери для пігулок, будильники з нагадуваннями або додатки для смартфонів.

Проблема дотримання режиму прийому ліків широко поширена. Дослідження показують, що близько 50% ліків для лікування хронічних захворювань приймаються не за призначенням, що може призвести до погіршення стану здоров'я багатьох людей. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), недотримання режиму приймання ліків щорічно призводить до 125 000 смертей тільки в США і є причиною 10% госпіталізацій. Вирішення цих проблем за допомогою більш ефективної комунікації, технологій та навчання пацієнтів може значно підвищити безпеку та ефективність медикаментів.

Раніше Фокус писав про те, як вчені збираються замінити гіркі таблетки і сиропи на альтернативний спосіб доставки ліків. Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі таблетки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна та екологічно чиста альтернатива.

Також Фокус писав про те, що вчені навчилися створювати таблетки з паперу. Вони перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.