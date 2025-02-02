Вентиляція стала нашим ворогом: учені з'ясували, що вона розганяє віруси по лікарнях

Потоки свіжого повітря в приміщеннях вкрай важливі для нашого комфорту і гарного самопочуття. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вони також можуть серйозно нашкодити нашому здоров'ю, граючи на руку вірусам.

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Нове дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона (UCL) і лікарнями Університетського коледжу Лондона (UCLH), показало, що системи вентиляції лікарень і портативні повітроочисники (ПП), покликані зменшити поширення вірусів повітряно-крапельним шляхом, іноді можуть погіршити навпаки ситуацію. Дослідники виявили, що ці пристрої, хоча й призначені для видалення шкідливих частинок, можуть також проштовхувати їх у несподівані місця, підвищуючи ризик зараження в певних ситуаціях, пише ScienceDaily.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Aerosol Science & Technology, відстежувався рух частинок у повітрі, схожих на ті, які видихає хворий на COVID-19 або грип у лікарняній поліклініці. Дослідники перевірили, як частинки переміщуються в різних умовах, наприклад, за відчинених або зачинених дверей, за увімкнених систем вентиляції та ПП.

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У деяких випадках закриття дверей значно скорочувало поширення частинок — до 97%. Однак використання ПП у кімнаті очікування фактично збільшило поширення частинок у сусідню консультаційну кімнату на 29%. Вбудовані системи вентиляції також змушували частинки переміщатися набагато далі, ніж очікувалося, іноді збільшуючи їхнє переміщення клінікою більш ніж у п'ять разів. Професор Лоуренс Ловат, автор дослідження з UCL Surgery & Interventional Science, зазначив: "Навіть у UCLH, сучасній лікарні, збудованій менш ніж 20 років тому, схеми повітряних потоків не були передбачуваними. У старих лікарнях, де часто бувають природні протяги, ситуація, найімовірніше, ще складніша".

Одним із найнезвичайніших і найважливіших відкриттів стало те, що найбільша концентрація частинок у повітрі іноді з'являлася в приміщеннях, розташованих далеко від місця їхнього виникнення. В одному випадку в консультаційній кімнаті, розташованій далеко від джерела, було на 184% більше частинок, ніж у середньому, тоді як у кімнаті, розташованій прямо навпроти джерела, їх було на 68% менше, ніж очікувалося.

Дослідження також показало, що ПП можуть спричиняти скупчення частинок у ключових зонах, таких як медпункт, що потенційно наражає персонал лікарні на більший ризик опромінення. Доктор Джейкоб Салмонсміт пояснив: "Хоча очищувачі повітря дійсно видаляють вірусні частинки з повітря, вони також можуть мати небажані наслідки. Великі очищувачі повітря, що мають великі витяжні отвори, можуть створювати повітряні потоки, які проштовхують нефільтровані частинки далі, ніж вони могли б пролетіти в іншому разі".

Для вирішення цих проблем дослідники розробляють систему штучного інтелекту, яка зможе передбачати рух повітря в лікарнях і пропонувати найкраще розміщення вентиляційних систем. Очікується, що тестування розпочнеться протягом 18 місяців. Результати цього дослідження також можуть допомогти в розробці нових рекомендацій щодо вентиляції лікарень, поліпшення інфекційного контролю та зниження ризику передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

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