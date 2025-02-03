Жінки, вагітні двійнятами, опинилися в небезпеці: що виявили вчені

Вагітність, будучи природним процесом, все ж таки чинить велике навантаження на організм матерів. Однак нещодавно вчені виявили, що певна група вагітних жінок може перебувати в серйозній небезпеці через їхню унікальну ситуацію.

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Нове дослідження вчених виявило, що матері близнюків піддаються подвійному ризику госпіталізації з приводу серцево-судинних захворювань протягом року після пологів, порівняно з матерями з одноплідною вагітністю. Ризик такого результату також був значно вищим у тих матерів близнюків, які під час вагітності страждали від підвищеного артеріального тиску, пише ESC.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом професора Канде Ананта з Медичної школи Рутгерса Роберта Вуда Джонсона та опублікованому в European Heart Journal, проаналізували дані про 36 мільйонів пологів, зареєстрованих у Загальнонаціональній базі даних із реадмісій США в період із 2010 до 2020 року.

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Дослідники прагнули з'ясувати короткострокові серцево-судинні ризики, пов'язані з вагітністю двійнятами, з огляду на зростання кількості таких вагітностей у зв'язку з віком матерів і прогресом у сфері лікування безпліддя.

Учасники дослідження були розділені на чотири групи залежно від того, чи була в них одноплідна або двоплідна вагітність, а також від наявності в них гіпертонічної хвороби вагітності, що включає такі стани, як гестаційна гіпертензія, прееклампсія та еклампсія. Результати показали, що загальна частота повторних госпіталізацій через серцево-судинні захворювання була значно вищою серед пацієнток із двійнятами (1 105,4 на 100 000 пологів) порівняно з одноплідною вагітністю (734,1 на 100 000 пологів).

Навіть за відсутності високого тиску матері близнюків удвічі частіше госпіталізувалися із серцево-судинними захворюваннями протягом року після пологів. Якщо у них був високий тиск, ризик був більш ніж у вісім разів вищим порівняно з матерями, які народили одну дитину, без таких захворювань.

Незважаючи на підвищений короткостроковий ризик, дослідження показало, що довгострокові показники смертності були вищими навпаки у матерів з однією дитиною та з високим тиском порівняно з матерями близнюків з тими ж захворюваннями. Це змусило вчених припустити, що, хоча вагітність двійнятами чинить значне навантаження на серце в перший рік після пологів, інші фактори ризику серцево-судинних захворювань можуть відігравати значнішу роль у довгострокових показниках здоров'я матерів одинаків.

Однак це дослідження мало обмеження, оскільки в ньому не враховувалися такі фактори, як куріння, ожиріння або вживання наркотиків, які були непослідовно відображені в базі даних. Доктор Рубі Лін, співробітник відділу медицини материнства і плода Медичної школи Рутгерса Роберта Вуда Джонсона та автор дослідження, наголосила на важливості післяпологового спостереження за жінками. Вона зазначила, що під час вагітності двійнятами материнське серце піддається значному навантаженню і потрібно кілька тижнів, щоб повернутися до стану до неї.

Вона порадила інформувати пацієнток, які проходять лікування безпліддя, особливо тих, хто має фактори серцево-судинних ускладнень, як-от літній вік, ожиріння, діабет або вже наявні захворювання серця, про підвищену ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань у разі вагітності двійнею. Медичні працівники та страхові компанії мають забезпечити постійне спостереження протягом року після пологів за вагітними з високим ризиком, додала вона.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.