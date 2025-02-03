Пережиток минулого чи корисна традиція: що думають учені про занурення в холодну воду

Пірнання в ополонку, чи то з релігійних, чи то зі спортивних спонукань, уже давно стало популярним заходом у багатьох країнах світу. І наука дійсно знайшла деяку користь від такої активності, хоча навіть тут не обійшлося без важливих нюансів.

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Занурення в холодну воду, від занурення в зимовий океан до прийняття крижаних ванн і купання в ополонках, стає дедалі популярнішим серед спортсменів і любителів здорового способу життя, проте його користь залишається під пильною науковою увагою. У систематичному огляді та мета-аналізі, проведеному дослідниками з Університету Південної Австралії (UniSA), вивчався його вплив на здоров'я і самопочуття і вчені дізналися кілька цікавих нюансів, пише University of South Australia.

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Вченими було проаналізовано дані 11 досліджень за участю 3 177 осіб. Отримані ними результати, опубліковані в журналі PLOS One, свідчать про те, що занурення в холодну воду може тимчасово знизити стрес, поліпшити сон і підвищити якість життя, проте його ефект часто буває короткочасним і залежить від контексту. Наукова співробітниця Університету Південної Австралії та авторка дослідження Тара Кейн наголосила на нюансах дослідження, зокрема, на залежності користі занурення в холодну воду від часу.

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Аналіз показав, що зниження стресу тривало лише близько 12 годин після занурення, а невелике поліпшення якості життя було помічено в учасників, які приймали холодний душ протягом 20, 60 або 90 секунд, хоча ці переваги зникли вже через три місяці. Крім того, одне дослідження показало, що у людей, які регулярно приймали холодний душ, на 29% скоротилася кількість пропусків через хворобу. Однак твердження про те, що занурення в холодну воду значно підвищує імунітет або настрій, не мають під собою вагомих доказів.

Дослідження вчених було присвячене зануренню у воду з температурою 10-15 градусів Цельсія на рівні грудей або вище, включно з такими методами, як холодний душ, крижані ванни і занурення в ополонки. Цікаво, що, хоча саме занурення в холодну воду широко використовується спортсменами для зменшення запалення і хворобливості м'язів, один із дослідників, доктор Бен Сінгх, зазначив, що спочатку воно викликає тимчасовий сплеск запалення.

Сінгх пояснив, що така короткострокова реакція — це спосіб організму адаптуватися до стресу, подібно до того, як фізичні вправи спочатку пошкоджують м'язи, а потім зміцнюють їх. З огляду на цей ефект, людям з уже наявними захворюваннями слід проявляти обережність, оскільки початкова запальна реакція може мати негативні наслідки для здоров'я.

Хоча деякі дані і підтверджують короткострокову користь занурення в холодну воду, її довгострокові наслідки залишаються неясними. У дослідженні підкреслюється, що більшість інформації отримано від чоловіків, що обмежує їхню ширшу застосовність на всіх. Крім того, багато тверджень про підвищення імунітету і стійке поліпшення настрою не мають підтвердженого наукового обґрунтування.

Дослідники наголошують на необхідності проведення подальших довгострокових робіт серед різних груп населення, щоб визначити, хто отримує найбільшу користь від занурення в холодну воду та оптимальні умови для її використання. Холодний вплив як оздоровча практика набирає обертів у всьому світі. Однак наукові дослідження, як і раніше, неоднозначні щодо його довгострокового впливу.

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