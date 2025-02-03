Вистачить однієї жменьки на день: учені розповіли, які види горіхів зміцнюють наш мозок

У зрілому віці здоров'я мозку виходить на перше місце, оскільки він стає схильним до цілої низки небезпечних захворювань. Однак нещодавно вчені дізналися, що вживання горіхів може допомогти захистити його від найбільш руйнівних з них.

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Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, що у літніх людей, які регулярно вживають горіхи, може бути краще когнітивне здоров'я. Дослідники проаналізували дані 883 осіб у віці 50 років і старше з Середземноморського дослідження здорового харчування, старіння і способу життя (MEAL) на півдні Італії. Вони виявили, що в учасників із вищим споживанням горіхів імовірність когнітивних порушень була на 68 % нижчою навіть після врахування таких чинників, як вік, освіта, фізична активність, індекс маси тіла і куріння, пише News Medical.

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Отримані під керівництвом доктора Юстини Годос, доцента кафедри харчування людини, дані, опубліковані в журналі Nutrients, підкреслюють потенційну роль дієти, зокрема вживання горіхів, у збереженні функцій мозку з віком. Зниження когнітивних здібностей — глобальна проблема охорони здоров'я, що зростає, від деменції та пов'язаних із нею розладів страждають мільйони людей.

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Хоча генетика відіграє певну роль, фактори способу життя, включно з дієтою, привертають увагу завдяки своєму потенціалу в зниженні ризику нейродегенеративних захворювань. Багаті поживними речовинами продукти, особливо ті, що асоціюються із середземноморською дієтою, були пов'язані вченими з поліпшенням здоров'я мозку.

Горіхи, ключовий компонент цієї дієти, містять корисні жири, антиоксиданти і поліфеноли — сполуки, відомі своєю здатністю боротися з окислювальним стресом і запаленням, які пов'язані з погіршенням когнітивних функцій. Тоді як попередні дослідження були присвячені в основному конкретним горіхам, таким як волоські, це дослідження було спрямоване на визначення того, чи сприяє загальне споживання горіхів, незалежно від їхнього виду, когнітивному оздоровленню.

Споживання учасниками оцінювалося за допомогою опитувальника зі 110 пунктів, що охоплює мигдаль, волоські горіхи, фундук, арахіс і каштани. Медіана споживання горіхів становила 11,7 грама на день, при цьому деякі люди споживали в середньому 39,7 грама, а інші — лише 4,3 грама. Когнітивні функції оцінювали за допомогою офіційного опитувальника психічного стану, а статистичні коригування забезпечували незалежність результатів від загальної якості харчування.

Дослідження показало, що споживання горіхів сильно корелює зі зниженням ризику когнітивних порушень, але жоден вид не показав явної переваги. Це дає змогу припустити, що когнітивні переваги зумовлені поєднанням поживних речовин, що містяться в різних його видах, а не в одному конкретному.

Горіхи багаті на поліфеноли і клітковину, які можуть поліпшити різноманітність кишкової мікробіоти і цілісність кишечника, що пов'язано з поліпшенням роботи мозку. Крім того, сполуки в горіхах можуть сприяти захисту гематоенцефалічного бар'єру, зниженню окисного стресу і протидії накопиченню бета-амілоїду — чинників, що сприяють розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Незважаючи на багатообіцяючі асоціації, дослідження було більше обсерваційним, що не дає змоги довести прямий причинно-наслідковий зв'язок між споживанням горіхів і когнітивними функціями, заявили автори. Однак отримані ними дані свідчать про те, що включення горіхів до раціону може бути корисним для здоров'я мозку в певному віці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.