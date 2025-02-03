Вірус іде, але залишає слід: COVID-19 пов'язали з розвитком хвороби Альцгеймера

Наслідки останньої пандемії COVID-19 все ще свіжо відчуваються в багатьох аспектах нашого життя. Однак нещодавно вчені відкрили в них набагато більш відстрочені й довгострокові ускладнення, що впливають на наш мозок.

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Нещодавнє дослідження вчених показало, що у людей, які перенесли COVID-19, незалежно від ступеня тяжкості, спостерігаються зміни в біомаркерах крові, пов'язаних із хворобою Альцгеймера. Дослідники проаналізували дані великомасштабної біомедичної бази даних U.K. Biobank. Biobank, щоб з'ясувати, чи може інфекція SARS-CoV-2 сприяти розвитку нейродегенеративних процесів, пише News Medical.

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Вивчивши зразки плазми крові 626 COVID-19-позитивних людей і 626 відповідних контрольних груп, учені виявили значні зміни в маркерах патології мозку, що викликає побоювання щодо довгострокового неврологічного впливу вірусу. Попередні дослідження вже говорили про те, що вірусні інфекції можуть спричиняти системне запалення, яке є відомим фактором ризику розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

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Однак багато з минулих наукових робіт були присвячені переважно важким випадкам COVID-19. Мета нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, полягала в тому, щоб заповнити цю прогалину, вивчивши, чи можуть навіть легкі або помірні інфекції сприяти змінам у мозку, пов'язаним із хворобою Альцгеймера.

Вчені, під керівництвом доктора Юджина Даффа, наукового співробітника з інформатики відділення наук про мозок, вивчили зразки крові та виміряли рівень білків, пов'язаних із ушкодженням мозку, і виявили ключові відмінності між тими, хто мав COVID-19, і тими, хто не мав його. У людей, у яких було виявлено вірус, спостерігалися ознаки посиленого старіння мозку. У їхній крові було менше білка, що захищає мозок, і більше білків, пов'язаних із пошкодженням клітин мозку.

Ці зміни були схожі на ті, що відбуваються під час хвороби Альцгеймера, і їх можна було порівняти з приблизно чотирма роками нормального старіння. Навіть у людей із легкою формою COVID-19 спостерігалися подібні ефекти, що свідчить про те, що вірус може чинити тривалий вплив на мозок.

Дослідження також показало, що люди, заражені COVID-19, гірше справлялися з когнітивними тестами, демонструючи ознаки проблем із пам'яттю та мисленням. Сканування мозку виявило зміни, схожі з тими, що спостерігаються на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера. Крім того, аналіз крові показав наявність запалення у людей, які одужали від COVID-19, що може сприяти розвитку довгострокових проблем із мозком.

Дослідники наголошують, що важливо стежити за станом мозку людей, які перенесли цей вірус, особливо літніх і тих, хто страждає на такі захворювання, як високий тиск або ожиріння. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як COVID-19 впливає на мозок із плином часу і що можна зробити, щоб зменшити його вплив, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.