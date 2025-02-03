Чим небезпечне життя в "червоних кварталах": чому люди в них набагато частіше помирають від раку

Саме поняття "червоний квартал" жодним чином не стосується кольору будівель у ньому, а відходить у минуле і застарілі практики проектування. Однак учені з'ясували, що життя в таких місцях може бути вкрай небезпечним для нашого здоров'я.

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Історична дискримінація в житловій сфері може бути ключовим фактором вищої смертності від раку в деяких районах, з'ясували вчені. Нове дослідження показало, що люди молодше 40 років, які мешкають у раніше сегрегованих районах, мають гірші показники виживання від раку, ніж жителі інших районів. І за всім цим стоїть застаріла практика сегрегації районів під час їх проєктування, пише Daily Mail.

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Така лякаюча закономірність була пов'язана вченими з "редлайнінгом" — практикою 1920-1930-х років, коли райони з переважанням меншин позначалися як небажані, що обмежувало фінансові інвестиції та доступ до охорони здоров'я. Дослідники проаналізували дані про виживання хворих на рак і виявили, що ризик смерті пацієнтів, які проживають у "червоних кварталах", на 32% вищий.

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Навіть із поправкою на такі фактори, як стадія раку і стать, показники виживання були нижчими. Через п'ять років після постановки діагнозу 85% пацієнтів у цих районах були живі порівняно з 90% в інших регіонах. Через десять років виживаність становила 81% проти 88%. Доктор Крістін Карвонен, яка очолювала дослідження, опубліковане в журналі Cancer, заявила, що системний расизм зіграв свою роль у позбавленні цих громад ресурсів охорони здоров'я.

У 1968 році "редлайнінг" був офіційно заборонений, але його наслідки зберігаються і донині. У багатьох із цих районів досі немає добре фінансованих лікарень, що робить раннє виявлення раку менш імовірним. Дані показують, що у жителів неблагополучних районів рак частіше діагностується на пізніших стадіях, що ускладнює лікування. У раніше неблагополучних районах 22% випадків було виявлено на четвертій стадії, порівняно з 18% у районах із кращим фінансуванням.

Ракові захворювання на пізніх стадіях важче піддаються лікуванню, що призводить до більш високих показників смертності. Ця проблема характерна не тільки для США. У Європі та Україні громади з історією економічної занедбаності стикаються з аналогічною нерівністю в галузі охорони здоров'я. У багатьох містах у районах із низьким рівнем доходу, як і раніше, менше лікарень, обмежений доступ до фахівців і вищий рівень хронічних захворювань.

Дослідження показали, що соціально-економічні чинники впливають на результати лікування раку в усьому світі, причому в маргіналізованих груп населення діагноз часто ставлять пізніше, а виживаність гірша. Зусилля щодо усунення цих диспропорцій включають розширення доступу до охорони здоров'я в малозабезпечених районах і поліпшення програм раннього виявлення раку, вважають вчені.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про прогнози, за якими до 2050 року на світ чекає онкологічне цунамі. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.