Організм не перестане боротися: вчені вивчають новий метод лікування раку

Одним з основних козирів онкології проти нашого організму є її здатність слабшати і вбивати нашу імунну систему з часом. Однак нещодавно вчені знайшли потенційний спосіб дати їй друге дихання і змусити знову боротися із захворюванням.

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Хронічні захворювання, такі як рак і тривалі інфекції, можуть послаблювати імунну систему, роблячи її менш ефективною в боротьбі з цими та іншими хворобами. Дослідження, проведене Інститутом інфекцій та імунітету Пітера Доерті та Онкологічним центром Пітера Маккаллума, виявило рідкісний тип імунних клітин, відомих як стовбурові Т-клітини, які відіграють вирішальну роль у підтримці активності імунної системи протягом тривалого часу, пише eCancer.

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Стовбурові Т-клітини клітини, на відміну від звичайних Т-клітин, мають особливу здатність оновлюватися і протистояти виснаженню, що є однією з головних проблем при лікуванні хронічних захворювань. Результати дослідження, опубліковані в журналі Science Immunology, розповідають про білок ID3, який відповідає за підтримання сили цих клітин.

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Наукова робота вчених показала, що ID3+ Т-клітини мають набагато більшу здатність до виживання, ніж інші Т-клітини, що робить їх особливо корисними в боротьбі з тривалими інфекціями та раковими захворюваннями. Катаріна Гаго да Граса, аспірантка Мельбурнського університету і одна з перших авторів дослідження, пояснила, що ці клітини здатні підтримувати потужну імунну відповідь протягом тривалого часу, знижуючи ймовірність імунного виснаження.

Це важливо, оскільки за таких захворювань, як рак, імунна система часто стає занадто слабкою, щоб продовжувати боротьбу. Якщо забезпечити активність цих клітин, організм зможе підтримувати надійний захист протягом тривалого часу. Ще одним ключовим відкриттям у дослідженні стало те, що певні сигнали в організмі можуть збільшувати кількість ID3+ Т-клітин. Це може покращити такі методи лікування, як CAR T-клітинна терапія, що використовується для ураження та знищення ракових клітин.

Хоча в деяких випадках терапія CAR T була успішною, її ефективність часто знижується з часом через виснаження імунітету. Посилюючи активність ID3, дослідники вважають, що зможуть зміцнити Т-клітини і зробити цю терапію більш довговічною. Професор Рікі Джонстон, виконавчий директор відділу досліджень раку в Університеті Пітера Мака і один з авторів дослідження, зазначив, що розуміння того, як стимулювати ID3+ Т-клітини, може призвести до розроблення ефективніших стратегій лікування раку.

Крім вдосконалення методів лікування онкології, ці результати дослідження можуть сприяти розробці сильніших імунотерапевтичних засобів і вакцин. Доктор Деніел Утцшнайдер, керівник лабораторії в Інституті Доерті, заявив, що подолання імунного виснаження залишається однією з найбільших перешкод у лікуванні хронічних захворювань. Він наголосив, що, використовуючи можливості цих стовбурових Т-клітин, вчені зможуть створити вакцини і методи лікування, що забезпечують тривалий захист від таких захворювань, як ВІЛ і гепатити В і С.

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