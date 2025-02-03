Вчені стали на бік віри: вони вивчили її роль під час пандемії COVID-19

Релігія є невід'ємною частиною життя мільярдів людей на планеті, допомагаючи їм бути щасливішими. Однак нещодавно вчені з'ясували, що під час останньої пандемії вона також стала оплотом їхнього психічного здоров'я.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Кембриджського університету, свідчить про те, що релігійна віра могла зіграти певну роль у пом'якшенні психологічного дистресу, спричиненого пандемією COVID-19. У такий спосіб учені виокремили позитивні моменти, які можуть допомогти людині впоратися із серйозним стресом організму в турбулентні та небезпечні для здоров'я моменти, пише News Medical.

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У дослідженні, проведеному в Сполученому Королівстві, вченими вивчалося психічне здоров'я людей під час загальнонаціональних блокувань у 2020 і 2021 роках. Воно показало, що, хоча загальний рівень нещастя підвищився, люди, які вважають себе релігійними, зазнали значно меншого зростання дистресу, порівняно з нерелігійними людьми.

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Дослідження, опубліковане в журналі European Economic Review і проведене в Сполучених Штатах, засвідчило, що віряни відчували менш сильне погіршення психічного здоров'я після того, як зіткнулися з інфекцією COVID-19, як особисто, так і у своїй соціальній мережі. У британському сегменті економісти проаналізували дані 3 884 осіб, порівнявши тенденції психічного здоров'я до і під час пандемії.

У той час як блокування повсюдно посилювали страждання, у тих, хто зараховував себе до релігії, нещастя збільшувалося на 29% менше. Подальший аналіз показав, що інтенсивність релігійних переконань відіграє вирішальну роль — люди, для яких релігія "трохи або дуже багато змінила" в їхньому житті, відчували лише половину збільшення стресу в порівнянні з тими, для кого релігія не мала великого значення.

Дослідження враховувало демографічні фактори, такі як вік і стать, але все одно виявило, що релігійні люди на 20% рідше відчували посилення депресії. Відмінності між основними релігійними групами, включно з християнами, мусульманами та індуїстами, були мінімальними, але деякі групи, зокрема католики і мусульмани, сильніше страждали від закриття культових споруд під час першого блокування.

Американське дослідження, проведене під керівництвом професорки Сріі Айєр із Кембриджа та її колег з інших країн, обстежило 5 178 осіб по всій країні на початку 2021 року. Воно показало, що майже половина тих, хто зіткнувся з інфекцією COVID-19 особисто або у своєму найближчому оточенні, відзначили погіршення психічного здоров'я. Водночас у нерелігійних людей погіршення самопочуття було на 60% більше, ніж у людей із середнім і високим рівнем релігійності.

Позитивний вплив релігії на психічне здоров'я був менш помітним у районах із суворими заходами ізоляції, що дає змогу припустити, що доступ до релігійних місць міг зіграти важливу роль у психологічній стійкості таких людей. Крім того, у тих, хто відвідував релігійні служби онлайн, зв'язок між зараженням вірусом COVID-19 і погіршенням психічного здоров'я був на 40% нижчим.

Дослідники припускають, що віра може чинити психологічний вплив, підвищуючи самооцінку, покращуючи навички подолання труднощів і забезпечуючи соціальну підтримку. За словами професора Шона Ларкома з факультету економіки землі Кембриджа, пандемія COVID-19 надала унікальну можливість вивчити, як люди в різних верствах суспільства реагували на загальну кризу. Він зазначив, що в певних ситуаціях релігія може слугувати "оплотом проти дистресу", допомагаючи людям зміцнювати стійкість, знаходити сенс і зберігати надію у важкі часи.

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