Старість відступить назад: учені розповіли, яка добавка омолоджує наш організм

Здобуття вічної молодості є мрією мільйонів людей, які готові вдаватися до найрізноманітніших процедур для її досягнення. Однак нещодавно вчені з'ясували, що поширена добавка може бути ключем до перемоги над старінням тіла.

Related video

Нове дослідження вчених з'ясувало, що щоденне вживання добавок з омега-3 може сповільнити біологічне старіння, фактично повернувши час назад щодо здоров'я клітин і органів. На відміну від хронологічного віку, який ґрунтується на прожитих роках, біологічний вік відображає стан наших клітин і організму в цілому. Дослідники виявили, що щоденне вживання всього одного грама омега-3 протягом трьох років скорочує біологічний вік на чотири місяці, пише Manchester Evening News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ефект зменшення біологічного віку за допомогою омега-3 був ще більш вираженим у поєднанні з прийомом вітаміну D і регулярними фізичними вправами, що вказує на потенційну стратегію зміцнення здоров'я і довголіття.

Важливо

Ривок до старості: вчені відкрили незвичайний процес, що відбувається в нашому організмі

У дослідженні, проведеному під керівництвом Гайке Бішофф-Феррарі, професора геріатричної медицини та здорового довголіття Цюріхського університету, опублікованому в журналі Nature Aging, використовували епігенетичний годинник — біологічні інструменти, що вимірюють клітинне старіння, — для аналізу майже 800 учасників у віці 70 років і старше. Учасників було розподілено в одну з восьми груп, які отримували або омега-3, або вітамін D, або фізичні вправи, або їх поєднання.

Результати показали, що омега-3 уповільнює старіння за трьома різними епігенетичними годинами, а комбінований підхід, що включає омега-3, вітамін D і фізичні вправи, позитивно впливає на чотири години. Незважаючи на удаваний скромний ефект, Бішофф-Феррарі наголосила, що подібні втручання можуть мати значущі довгострокові переваги: "Хоча ефект може здатися невеликим — омолодження біологічного віку на три-чотири місяці за три роки, якщо воно збережеться, може мати значний вплив на здоров'я населення".

Попередні дослідження тієї ж команди вже підтверджували користь омега-3 для здоров'я, показуючи, що вони знижують ризик інфекцій на 13%, зменшують кількість падінь на 10% і навіть скорочують захворюваність на інвазивний рак на 61% за три роки. Ці висновки ґрунтуються на зростаючих доказах того, що спосіб життя і дієтичні втручання можуть серйозно вплинути на наше біологічне старіння.

Деякі вчені, які брали участь у дослідженні, зокрема Стів Хорват, зізналися, що додавали омега-3 і вітамін D у свій власний розпорядок дня. "Я роблю це щоранку разом із кавою", — заявив Хорват, підкреслюючи свою впевненість в отриманих результатах.

Але незважаючи на обнадійливі результати, деякі експерти закликають до обережності, наголошуючи на необхідності подальших вивчень впливу вживання омега-3 на наш організм. Доктор Мері Ні Лохланн, науковий співробітник Королівського коледжу Лондона, назвала дослідження таким, що має великий потенціал, але уточнила, що насамперед у ньому брали участь здорові, активні літні люди. Хоча в підсумку вона все ж зазначила, що, незважаючи на відносно невелику користь, омега-3 і вітамін D залишаються доступними і малоризикованими заходами, які варто розглянути людям у віці як доповнення до раціону.

Тим часом професор Кевін Макконвей, почесний професор прикладної статистики Університету Опен, зазначив, що в дослідженні відсутні дані про довгострокові результати виживання. "Можливо, тривале приймання омега-3 добавок матиме більший вплив на біологічне старіння, а можливо, і ні. І в дослідженні не вказано, як вплине на цей біологічний годинник, якщо люди, які приймали добавку, перестануть її приймати", — попереджає він.

Раніше Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.