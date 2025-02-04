Знижує оцінки та підкошує здоров'я: вчені розповіли про небезпечну їжу для учнів

Підлітковий період є найважливішим у плані формування нашого мозку, а хороша успішність допомагає зміцнювати його. Однак нещодавно вчені з'ясували, що популярний серед учнів вид продуктів може серйозно порушити цей процес.

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Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, що вживання ультраперероблених продуктів харчування (УПХ) негативно позначається на успішності підлітків. Дослідники проаналізували дані іспанських підлітків у віці від 12 до 17 років і виявили значний зв'язок між високим споживанням УПХ і нижчими оцінками з англійської мови, математики, мови та загального середнього балу, пише News Medical.

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Підлітковий вік, який зазвичай визначають як період між 10 і 19 роками, є найважливішим етапом розвитку мозку людини, особливо префронтальної кори, що впливає на емоції, ухвалення рішень і соціальну взаємодію. Академічна успішність на цьому етапі відіграє важливу роль у формуванні майбутніх можливостей, самооцінки та навичок розв'язання проблем. Однак зовнішні чинники, такі як соціально-економічний статус, режим сну та раціон харчування, можуть суттєво вплинути на неї.

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Попередні дослідження вчених показували, що більш здорове харчування, наприклад, дотримання середземноморської дієти, було пов'язане з вищою успішністю, тоді як високе споживання ЗХВП пов'язане з негативними наслідками для здоров'я. У новій науковій роботі, опублікованій у журналі Nutrients, проаналізовано дані опитування 788 іспанських підлітків, проведеного в період з 2021 по 2022 рік. Учасники надали інформацію про харчування за допомогою опитувальників частоти вживання їжі, класифікувавши свій раціон на чотири категорії залежно від рівня обробки продуктів.

Академічну успішність оцінювали за шкільними документами, насамперед за основними предметами та загальним середнім балом. Дослідники також враховували такі фактори, як фізична активність, індекс маси тіла, тривалість сну і соціально-економічний статус, щоб забезпечити більш повний аналіз учнів.

Результати показали, що підлітки споживали в середньому чотири порції УПХ (близько 240 грамів) на тиждень і мали середній середній бал успішності 6,3. Підлітки з більш високим споживанням УПХ мали нижчі бали за всіма показниками успішності. Конкретні УПХ, включно з солодощами, смаженою їжею, напоями з високим вмістом цукру, обробленими молочними продуктами та фастфудом, показали найсильнішу асоціацію з нижчими результатами навчання.

Однак, на подив, сосиски, ще один вид УПХ, не показали значної негативної кореляції з успішністю. Дослідження припускає, що негативний вплив УПХ на успішність може бути пов'язаний з кількома факторами. Високий вміст цукрів у продуктах УПХ може спричиняти коливання рівня глюкози в крові, що призводить до втоми та зниження пильності. Крім того, у цих продуктах часто бракує таких необхідних поживних речовин, як омега-3 жирні кислоти, які мають вирішальне значення для роботи мозку. Погана якість сну, це ще один відомий наслідок високого споживання ЗПС, і він також може відігравати роль у зниженні когнітивних функцій, пам'яті та уваги.

Хронічне запалення, спричинене штучними добавками та нездоровими жирами, що містяться в УВП, може ще більше погіршити роботу мозку та вплинути на успішність. Попри те, що дослідження надає переконливі дані спостережень, дослідники попереджають, що перехресний дизайн роботи не дає їм змоги встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок. Крім того, дані про раціон харчування, надані самостійно, можуть внести похибку через неточності у спогадах.

Проте, отримані результати узгоджуються з наявними дослідженнями, що пропагують більш здорові моделі харчування для підтримки когнітивного та академічного розвитку підлітків і відмову від шкідливих продуктів. Заохочення зниження споживання УПХ може мати довгострокові переваги, покращуючи як їхні результати навчання, так і загальний стан здоров'я.

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