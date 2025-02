Націлилися перемогти м'ясоїдів: учені поставили все на дешеві рослинні бургери

Проблема вживання м'яса тварин полягає не тільки в особистих уподобаннях будь-кого, але також містить у собі вплив на наше здоров'я і планету загалом. Нещодавно вчені знайшли спосіб, як поступово відучити нас їсти подібні продукти.

Нове дослідження спростувало колишні припущення вчених про небажання споживачів використовувати рослинні м'ясні альтернативи справжнім м'ясним продуктам. Хоча яловичина залишається кращим вибором за рівних цін, дослідження показало, що значна частина людей готова перейти на рослинні варіанти, якщо їхня ціна буде значно нижчою, пише Phys.org.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, у якому взяли участь 2100 американських споживачів, показало, що за однакових цін на всі бургери 75% обирали яловичину. Однак коли рослинні варіанти пропонували за ціною вдвічі нижчою за яловичину, кількість споживачів, які віддавали перевагу м'ясним альтернативам, подвоювалася.

Професор Університету Мартіна Лютера Галле-Віттенберг і провідний дослідник, Штеффен Ян, пояснив, що небагато споживачів принципово відкидають рослинні альтернативи. Бургер із фалафелем став найпопулярнішим вибором без м'яса, тоді як бургери на рослинній основі, створені за принципом близької імітації м'яса, користувалися найменшим попитом. Це суперечить поширеній в індустрії думці про те, що замінники м'яса мають бути дуже схожими на справжнє м'ясо, щоб бути конкурентоспроможними.

Результати дослідження є особливо актуальними з огляду на те, що Сполучені Штати є одним із найбільших споживачів яловичини у світі: у 2023 році споживання на душу населення сягало приблизно 25 кілограмів. Вченими було встановлено, що чутливість до ціни варіюється в різних демографічних групах.

Найпомітніше зрушення відбулося серед чоловіків без вищої освіти: майже половина з них надала б перевагу рослинним альтернативам, якби ціна була знижена до 50% від ціни яловичини. Навіть ті, хто ніколи раніше не куштував рослинні м'ясні альтернативи, висловили готовність розглянути їх, коли зіткнулися з суттєвою різницею в ціні.

Однак, незважаючи на ці висновки, поточні ринкові умови показують, що м'ясні альтернативи залишаються приблизно на 20% дорожчими за яловичину, що робить їхнє широке поширення менш імовірним за нинішньої структури цін. Ян припускає, що виробники продуктів харчування і ресторани можуть збільшити продажі вегетаріанських і веганських альтернатив, стратегічно знизивши ціни. Він також зазначив, що нерішучість споживачів може бути пов'язана зі сприйняттям рослинного м'яса як ультрапереробленої їжі, яка часто має негативну репутацію.

Замість того щоб концентруватися виключно на імітації яловичини, можна запропонувати ширший вибір страв на основі рослинної сировини, що може сприяти більшому їхньому визнанню, вважають автори. Дослідження показало, що споживачі, які були відкриті для одного варіанта рослинної їжі, наприклад, бургера з фалафелем, з більшою ймовірністю спробують й інші, створюючи ефект пульсації в купівельній поведінці.

Висновки дослідження мають важливе значення для зусиль із забезпечення екологічної стійкості планети та здоров'я людей. Незважаючи на те, що споживання м'яса у світі залишається високим, підвищення доступності рослинних альтернатив може стати ефективною стратегією скорочення споживання м'яса в багатьох країнах. Вчені сходяться на думці, що скорочення його споживання необхідне для раціонального використання ресурсів і зниження впливу виробництва продуктів харчування на навколишнє середовище.

