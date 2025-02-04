Розклали кохання по поличках: учені з'ясували його справжню роль у стосунках

Романтичні стосунки, сповнені коханням уже давно є еталоном міцного майбутнього шлюбу. Однак наука мала кілька теорій щодо його ролі та виникнення, які й вирішили перевірити науковці.

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Нещодавнє дослідження довело, що романтичне кохання відіграє найважливішу роль у довгострокових стосунках у всьому світі. У дослідженні підкреслюється, що більшість людей у різних культурах не бажають одружуватися, не відчуваючи любові до свого партнера. Однак значення любові під час вибору партнера варіюється залежно від таких факторів, як стать, соціально-економічний статус і рівень розвитку країни. Ці результати підтверджують теорію про те, що любов функціонує як механізм зобов'язань, зміцнюючи зв'язки між партнерами та сприяючи стабільності стосунків, пише PsyPost.

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Дослідження, опубліковане в журналі Human Nature, було спрямоване на те, щоб зрозуміти, для чого потрібна романтична любов і чому вона існує. Кілька еволюційних теорій припускають, що кохання розвинулося з прив'язаності, яка сформувалася між немовлятами та їхніми вихователями, що допомагало забезпечити нам виживання.

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Інша точка зору стверджує, що любов — це біологічна система, покликана утримувати пари разом для виховання дітей. Пов'язана з цим ідея полягає в тому, що романтичне кохання служить "пристроєм для зобов'язань", заохочуючи вірність і довгострокову відданість, що, зі свого боку, підвищує ймовірність успішного виховання потомства.

Якщо любов справді сприяє відданості, то вона має цінуватися всіма, коли люди замислюються про довгострокові стосунки, оскільки відданий партнер може надати емоційну підтримку, поділитися ресурсами та допомогти у вихованні дітей. Щоб вивчити цю ідею, дослідники зібрали відповіді 86 310 осіб із 90 країн. Учасників запитували про важливість романтичного кохання в довгострокових стосунках, використовуючи шкалу від 0 (безумовно, не одружився б без кохання) до 100 (безумовно, одружився б без кохання).

Під час дослідження також було зібрано дані про стать, соціально-економічний статус і кількість дітей в учасників. Крім того, для оцінки рівня модернізації країни використовувався індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Результати дослідження підтвердили, що романтичне кохання високо цінується в усьому світі, і більшість респондентів не бажають вступати в шлюб без нього. Дослідження виявило помітні відмінності в тому, як різні групи населення розставляють пріоритети в коханні.

Люди з нижчим соціально-економічним статусом надають більшого значення романтичному коханню, ймовірно, тому, що відданий партнер може забезпечити фінансову та емоційну стабільність в умовах обмеженості зовнішніх ресурсів. Жінки також цінували романтичне кохання більше, ніж чоловіки, що узгоджується з еволюційними теоріями, які припускають, що жінки, які несуть вищі біологічні витрати на відтворення, є більш вибірковими у виборі партнерів.

Також, люди, які мають більше дітей, наголошували на тому, що кохання є важливим фактором у шлюбі, ймовірно, розглядаючи його як стабілізуючу силу, яка підтримує виховання дітей. Дослідження показало, що жителі більш розвинених країн надають більшого значення романтичному коханню порівняно з жителями менш розвинених регіонів, що, можливо, пов'язано з культурними відмінностями у сприйнятті стосунків.

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