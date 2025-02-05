У нашому роті знаходиться осередок зародження деменції: що виявили там учені

Наша ротова порожнина є своєрідним мегаполісом, у якому живе безліч організмів. Нещодавно вчені виявили, що серед його корисних мешканців ховається щось, що може в мить почати руйнувати наш мозок і стати початком розвитку небезпечних хвороб.

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Нові дослідження показують, що бактерії, які мешкають у порожнині рота, можуть відігравати певну роль у здоров'ї мозку і ризику розвитку недоумства. Вчені, які вивчають мікробіом порожнини рота — різноманітне співтовариство бактерій на язиці та яснах, виявили певні групи бактерій, які можуть або підтримувати когнітивні функції, або, навпаки, сприяти їхньому зниженню, пише The Conversation.

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Під час нещодавнього дослідження, опублікованого в журналі PNAS Nexus, було вивчено зразки слини 115 дорослих людей, старших за 50 років, і з'ясувалося, що в 52% із них мозок функціонує нормально, а в 48% уже спостерігалися ранні ознаки погіршення пам'яті та когнітивних здібностей. Результати дослідження свідчать про те, що деякі бактерії можуть чинити захисну дію на здоров'я мозку, в той час, як інші можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком когнітивних порушень, розповідає авторка наукової роботи, Джоанна Левре, постдокторська дослідниця громадської охорони здоров'я та спортивних наук з Університету Ексетера.

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Очевидна ознака деменції: учені виявили ранній сигнал організму про розвиток хвороби

Дослідження показало, що люди з більш високим рівнем бактерій Neisseria і Haemophilus краще справлялися з когнітивними тестами, що оцінюють пам'ять, увагу і комплексне мислення. Ці бактерії були пов'язані з підвищеним рівнем нітриту — сполуки, що утворюється при розщепленні бактеріями нітратів, що містяться в таких овочах, як шпинат і рукола.

Нітрит може перетворюватися на оксид азоту, який покращує кровообіг, зокрема приплив крові до мозку. Це дає змогу припустити, що дієта, багата овочами, що містять нітрати, може сприяти розвитку корисних бактерій, які допомагають зберігати функції мозку з віком, заявляє Левре. Наразі дослідники вивчають питання про те, чи може вживання бурякового соку з високим вмістом нітратів поліпшити когнітивні функції літніх людей за рахунок впливу на бактерії порожнини рота.

Але під час дослідження вчені також виявили групи бактерій, які можуть бути пов'язані з погіршенням когнітивних функцій. Porphyromonas, тип бактерій, що зазвичай асоціюється із захворюваннями ясен, був виявлений у більшій кількості у людей із проблемами пам'яті. Інша група, Prevotella, була пов'язана з нижчим рівнем нітритів і вищою ймовірністю носійства гена APOE4, який підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Вчені дійшли висновку про те, що деякі бактерії можуть сприяти погіршенню здоров'я мозку, впливаючи на кровообіг або провокуючи запалення.

Результати дослідження вказують на можливість того, що моніторинг бактерій порожнини рота може стати частиною регулярних стоматологічних оглядів для виявлення ранніх ознак когнітивних порушень. Дані вказують на потенційну стратегію збереження здоров'я мозку шляхом заохочення корисних бактерій порожнини рота при одночасному скороченні шкідливих.

Такі стратегії, як зміна раціону харчування, пробіотики, поліпшення гігієни порожнини рота або цілеспрямоване лікування, спрямоване на зміну мікробіома порожнини рота, можуть підтримати когнітивні функції з віком, вважає Левре. Хоча дослідники все ще працюють над розумінням точних механізмів, що лежать в основі цих ефектів, дане дослідження закладає міцну основу для подальшого вивчення взаємозв'язку між бактеріями порожнини рота і ризиком деменції.

Попередні дослідження вчених показали, що бактерії порожнини рота можуть впливати на здоров'я серцево-судинної системи, запалення та імунну функцію — всі ці чинники також пов'язані зі старінням мозку та деменцією. Наприклад, захворювання пародонту, спричинені шкідливими бактеріями, були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Це підкреслює важливість дотримання гігієни порожнини рота не тільки для здоров'я зубів, а й для довгострокового поліпшення стану мозку.

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