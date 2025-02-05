Заборони на телефони в школах не працюють: яку альтернативу пропонують учені

Цифрова залежність, успішність у школі та психологічне здоров'я дітей — є трьома переплетеними між собою факторами здорового дорослішання. Але нещодавно вчені з'ясували, що суворі заборони телефонів у школах не дали очікуваного ефекту.

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Дослідження, проведене Бірмінгемським університетом, засвідчило, що заборона на використання мобільних телефонів у школах не призводить до поліпшення успішності, психічного стану, сну або рівня фізичної активності учнів, всупереч поширеній думці. Автори дослідження порівняли дані 1 227 учнів 30 середніх шкіл і не виявили суттєвих відмінностей між тими, у яких діяли обмеження на використання телефонів, і тими, у яких їх не було, пише University of Birmingham.

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Незважаючи на подібні висновки, дослідження, опубліковане в журналі Lancet Regional Health Europe, показало, що надмірне використання телефонів негативно впливає на психічне здоров'я учнів, поведінку в класі, режим сну і фізичну активність. Однак провідний дослідник доктор Вікторія Гудієр наголосила, що заборона телефонів у школах сама по собі не є ефективним вирішенням цих проблем.

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"Ми припускаємо, що одних заборон недостатньо, щоб впоратися з негативними наслідками", — сказала Гудієр, додавши, що для розв'язання основних проблем потрібен ширший підхід. Автори дослідження дійшли висновку, що в боротьбі з використанням телефонів слід застосовувати більш "цілісний" метод, а не покладатися тільки на обмежувальні заходи.

Не відкидаючи повністю заборони на використання телефонів, дослідники рекомендували, щоб такі заходи були частиною ширшої стратегії, спрямованої на формування у студентів здорових цифрових звичок, а не вимушених практик. Результати дослідження з'явилися на тлі політичних дебатів про заборону телефонів у класах. Міністр освіти Великої Британії Бріджет Філліпсон нещодавно відкинула заклики до ухвалення закону, який зробив би такі заборони обов'язковими, заявивши, що пропозиція Консервативної партії була просто "вивертом для привернення уваги".

Хоча міністр погодилася з тим, що телефони не повинні використовуватися на уроках, вона заявила, що школи можуть забезпечити дотримання цієї політики без необхідності ухвалення нових законів про заборони. Тим часом Консервативна партія запропонувала поправку до законопроєкту про благополуччя дітей і школи, яка вимагатиме від уряду зовсім ввести загальнонаціональну заборону на використання телефонів у класах.

Дослідження, присвячені часу, проведеному за гаджетами, і благополуччю учнів, як і раніше, перебувають у стадії розквіту, і результати подібних робіт далеко не такі однозначні щодо ефективності заборон на телефони. Так, дослідження, проведене 2015 року Лондонською школою економіки, засвідчило, що заборона телефонів у школах справді призвела до невеликого поліпшення успішності, особливо серед учнів із неблагополучних сімей.

Однак пізніші дослідження показують, що просте вилучення телефонів із класів не розв'язує ширших проблем, пов'язаних із психічним здоров'ям і цифровою залежністю. Поки тривають суперечки про заборони, експерти вважають, що збалансований підхід, що містить навчання відповідальному використанню телефонів, може бути ефективнішим, ніж прямі обмеження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.

Також Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.