Секретний захисник нашого серця: вчені виявили незвичайний фермент-очищувач

Наш організм містить у собі величезну кількість ферментів, які досі не відомі науці. Однак нещодавно вчені виявили один із них, який виявився секретним захисником нашого серця, що бореться зі шкідливими білками.

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Вчені виявили фермент, який допомагає підтримувати здоров'я нашого серця, розщеплюючи небажані білки. Цей фермент, званий убіквітин-специфічною пептидазою 5 (USP5), відіграє важливу роль у запобіганні накопиченню шкідливих білків у клітинах серця. Однак дослідники з'ясували, що коли рівень USP5 занадто низький, ці білки починають накопичуватися, що може призвести до серйозного захворювання серця, яке називається дилатаційною кардіоміопатією, пише King's College London.

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Дослідження, проведене вченими з Інституту Макса Планка з вивчення серця і легень та Королівського коледжу Лондона, було опубліковано в журналі Science Advances. Наше серце постійно виробляє нові білки і видаляє старі або пошкоджені, щоб залишатися здоровим. Спеціальна система всередині клітин, звана протеасомою, діє як центр переробки, розщеплюючи непотрібні білки.

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Перш ніж ці білки будуть утилізовані, вони позначаються маркером, званим убіквітином, який повідомляє клітині, що їх потрібно видалити. USP5 відповідає за переробку убіквітину, забезпечуючи безперебійне протікання процесу. Коли USP5 відсутній або не працює належним чином, система дає збій, внаслідок чого всередині серцевих клітин утворюються шкідливі білкові грудки.

Хвороби серця, спричинені накопиченням нефункціонального білкового "сміття" (протеїнопатії), є поширеною причиною серцевої недостатності. Для перевірки важливості USP5 вчені генетично модифікували мишей, відключивши фермент у їхніх серцевих клітинах. У результаті у мишей розвинулися ускладнення, що було підтверджено за допомогою магнітно-резонансної томографії.

"Коли USP5 не вистачало, у тварин завжди розвивалася дилатаційна кардіоміопатія", — говорить доктор Сілке Крехер, співавтор дослідження. Дослідники також виявили, що коли вони підвищили рівень USP5 у клітинах серця, ушкоджувальні білкові накопичення були очищені, і серця мишей стали більш здоровими. Тварини з підвищеним рівнем USP5 справлялися з підвищеним навантаженням на серце, таким як високий тиск, набагато краще, ніж миші з низьким рівнем.

Це відкриття дало змогу вченим припустити, що підвищення рівня USP5 у клітинах серця може стати можливим способом лікування деяких видів серцевих захворювань. "Наше дослідження вперше підкреслює роль утилізації убіквітинових ланцюгів у дилатаційній кардіоміопатії, для якої необхідний USP5, — каже професор Томас Браун, старший автор дослідження. Однак ученим необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як безпечно регулювати рівень USP5 в організмі людини, перш ніж його можна буде використовувати для лікування.

Хвороби серця — одна з основних причин смерті в усьому світі, а від таких захворювань, як дилатаційна кардіоміопатія, страждають мільйони людей. Вчені докладають усіх зусиль, щоб знайти нові методи лікування, і вивчення того, як організм видаляє пошкоджені білки, може стати важливим кроком у цьому напрямку.

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