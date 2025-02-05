Учені виявили причину високого зросту чоловіків: на нього впливає один зовнішній фактор

Високий зріст уже багато десятиліть допомагає його власникам почуватися впевнено і частіше бути поміченими протилежною статтю. Однак нещодавно вчені дізналися, що саме стоїть за його підвищенням у чоловіків і це виявилася далеко не генетика.

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Нове дослідження, в якому вчені проаналізували глобальні дані про зріст і вагу чоловіків, показало, що зі зростанням добробуту і здоров'я населення країни чоловіки стають вищими і важчими вдвічі швидше, ніж жінки. Дослідники вивчили інформацію про 135 645 людей із 62 країн, зібрану 2003 року, і доповнили її історичними даними Великої Британії, датованими 1900 роком, а також даними з Вікіпедії. Для збереження ясності з аналізу були виключені люди, класифіковані як такі, що страждають на ожиріння, пише ScienceAlert.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Biology Letters, вказують на чіткий зв'язок між зростанням національного добробуту і фізичним розвитком, підкріплюючи концепцію статевого диморфізму, згідно з якою чоловіки зазвичай більші за жінок. Наукова робота засвідчила, що в міру підвищення рівня життя, зумовленого такими факторами, як поліпшення медичного обслуговування і зниження частоти захворювань, зріст і вага збільшуються як у чоловіків, так і у жінок.

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Однак цей ефект був куди більш виражений у чоловіків. Дослідники припускають, що чоловіче тіло може бути більш чутливим до умов довкілля, вимагаючи більше ресурсів для підтримки свого більшого каркаса. На відміну від цього, жіноча морфологія виявилася менш схильною до впливу зовнішніх факторів.

Ці результати узгоджуються з результатами попередніх досліджень, згідно з якими гетеросексуальні жінки зазвичай надають перевагу вищим і важчим чоловікам, а гетеросексуальні чоловіки віддають слабшу перевагу маленьким і струнким жінкам.

Особливо цікавою виявилася кореляція між індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) і фізичним зростом. У країнах із вищим ІРЛП спостерігалися більші відмінності у вазі, в той час як у розвиненіших регіонах різниця у зрості між чоловіками, як правило, зменшувалася. Це свідчить про те, що економічний і соціальний прогрес не тільки сприяє загальному поліпшенню здоров'я, а й впливає на фізичні характеристики, які різняться у різних статей.

Дослідники припускають, що ріст чоловіків може слугувати корисним індикатором загального добробуту населення, надаючи політикам доступний показник громадського здоров'я.

Хоча наукова робота встановила тісний зв'язок між економічним процвітанням і фізичними розмірами чоловіків, автори попереджають, що необхідні подальші дослідження для його підтвердження в довгостроковій перспективі. Триваліші дослідження, в яких люди відстежуються з плином часу і в різних країнах, дали б змогу чіткіше зрозуміти ці закономірності.

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