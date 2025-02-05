Живемо з бомбою в голові, не знаючи про це: вчені розповіли про небезпечну аневризму мозку
У сучасному світі багато людей можуть роками жити з найнебезпечнішими ускладненнями, просто не помічаючи їх через багато факторів. Однак учені розповіли про одне з них, яке має шанс розвитку в мільйонів людей і в один момент може стати смертельним.
Артерії відповідають за доставку багатої киснем крові по всьому організму, але коли їхні стінки слабшають, можуть виникнути серйозні ускладнення. Одним із них є аневризма головного мозку, коли частина артерії розтягується і випинається назовні. Вчені вважають, що багато людей можуть мати аневризму, не підозрюючи про це, оскільки в більшості випадків вона не викликає симптомів, пише The Conversation.
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Якщо аневризма росте або розривається, це може призвести до серйозних наслідків, включно з небезпечним для життя крововиливом у мозок. Розуміння причин виникнення цих слабких місць в артеріях і чинників, що підвищують ризик розриву, дуже важливе для профілактики та раннього виявлення, пояснює Тереза Ларкін, доцент кафедри медичних наук Університету Вуллонгонга.
Аневризми головного мозку розвиваються, коли стінки артерії стають тонкими через ушкодження або структурні недоліки. Артерії складаються з трьох шарів, і якщо один із них порушений, судина може почати випинатися назовні. У деяких людей є генетична схильність до ослаблення стінок артерій, а в інших аневризми розвиваються з часом через старіння, каже Ларкін.
За статистикою, аневризми головного мозку найчастіше виявляють у віці близько 50 років, а в жінок, старших за 50 років, ризик вищий через зниження рівня естрогену, який впливає на вироблення колагену в стінках артерій. Інші медичні нюанси, як-от високий тиск і атеросклероз, ще більше послаблюють кровоносні судини і сприяють утворенню аневризми.
Вибір способу життя значно впливає на ризик розвитку аневризми головного мозку, вважає Ларкін. Куріння, надмірне вживання алкоголю та наркотиків, зокрема кокаїну, як відомо, підвищують кров'яний тиск і пошкоджують стінки артерій. Кокаїн, зокрема, спричиняє небезпечні стрибки артеріального тиску та спазми артерій, що робить його одним з основних факторів ризику розвитку аневризми та її розриву.
Стрес, неправильне харчування, високий рівень холестерину й ожиріння також відіграють свою роль, сприяючи розвитку запалення й атеросклерозу — станів, які ще більше послаблюють артерії. Дослідження, опубліковане в журналі JAHA, показало, що паління і високий тиск є найсильнішими предикторами розвитку аневризми.
Однак не всі аневризми потребують негайного медичного втручання, каже Ларкін. Приблизно троє зі 100 осіб мають аневризму головного мозку, і багато хто з них виявляється випадково під час медичного сканування з приводу не пов'язаних із цим проблем. Невеликі аневризми, зазвичай менше 7 мм, можуть не викликати симптомів, і часто їх можна не лікувати, а спостерігати.
Однак більші аневризми можуть тиснути на навколишні тканини мозку і нерви, що призводить до головного болю, змін зору та інших неврологічних проблем. Постійні головні болі, особливо раптові й сильні, описувані як "головні болі, подібні до гуркоту грому", можуть вказувати на протікання або розрив аневризми, що є невідкладною медичною допомогою.
Розрив аневризми призводить до субарахноїдального крововиливу, типу інсульту з високим рівнем смертності — майже кожен четвертий випадок закінчується смертю протягом 24 годин. При аневризмах, що становлять значний ризик розриву, може знадобитися хірургічне втручання. Одна з поширених процедур полягає у встановленні металевої кліпси біля основи аневризми, щоб перекрити кровотік і запобігти розриву.
В іншому варіанті, відомому як ендоваскулярна койлінгова операція, використовується катетер, що вводиться через стегнову артерію, щоб помістити спіраль всередину аневризми, що призводить до утворення тромбів і герметизації аневризми. Відновлення після операції може зайняти від шести до восьми тижнів, а спостереження за допомогою візуалізаційних тестів триває протягом кількох років.
У випадках раннього виявлення аневризми зміна способу життя, як-от відмова від куріння, дотримання здорової дієти і контроль артеріального тиску, може значно знизити ризик ускладнень, вважає Ларкін.
Аневризми головного мозку вражають мільйони людей в усьому світі, і тільки в США, за оцінками, 6,5 мільйона людей живуть з аневризмою, що не розірвалася. Щороку приблизно 30 000 американців стикаються з розривом, що підкреслює важливість обізнаності та профілактичного медичного втручання протягом цієї проблеми.
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