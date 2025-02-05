Живемо з бомбою в голові, не знаючи про це: вчені розповіли про небезпечну аневризму мозку

У сучасному світі багато людей можуть роками жити з найнебезпечнішими ускладненнями, просто не помічаючи їх через багато факторів. Однак учені розповіли про одне з них, яке має шанс розвитку в мільйонів людей і в один момент може стати смертельним.

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Артерії відповідають за доставку багатої киснем крові по всьому організму, але коли їхні стінки слабшають, можуть виникнути серйозні ускладнення. Одним із них є аневризма головного мозку, коли частина артерії розтягується і випинається назовні. Вчені вважають, що багато людей можуть мати аневризму, не підозрюючи про це, оскільки в більшості випадків вона не викликає симптомів, пише The Conversation.

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Якщо аневризма росте або розривається, це може призвести до серйозних наслідків, включно з небезпечним для життя крововиливом у мозок. Розуміння причин виникнення цих слабких місць в артеріях і чинників, що підвищують ризик розриву, дуже важливе для профілактики та раннього виявлення, пояснює Тереза Ларкін, доцент кафедри медичних наук Університету Вуллонгонга.

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Аневризми головного мозку розвиваються, коли стінки артерії стають тонкими через ушкодження або структурні недоліки. Артерії складаються з трьох шарів, і якщо один із них порушений, судина може почати випинатися назовні. У деяких людей є генетична схильність до ослаблення стінок артерій, а в інших аневризми розвиваються з часом через старіння, каже Ларкін.

За статистикою, аневризми головного мозку найчастіше виявляють у віці близько 50 років, а в жінок, старших за 50 років, ризик вищий через зниження рівня естрогену, який впливає на вироблення колагену в стінках артерій. Інші медичні нюанси, як-от високий тиск і атеросклероз, ще більше послаблюють кровоносні судини і сприяють утворенню аневризми.

Вибір способу життя значно впливає на ризик розвитку аневризми головного мозку, вважає Ларкін. Куріння, надмірне вживання алкоголю та наркотиків, зокрема кокаїну, як відомо, підвищують кров'яний тиск і пошкоджують стінки артерій. Кокаїн, зокрема, спричиняє небезпечні стрибки артеріального тиску та спазми артерій, що робить його одним з основних факторів ризику розвитку аневризми та її розриву.

Стрес, неправильне харчування, високий рівень холестерину й ожиріння також відіграють свою роль, сприяючи розвитку запалення й атеросклерозу — станів, які ще більше послаблюють артерії. Дослідження, опубліковане в журналі JAHA, показало, що паління і високий тиск є найсильнішими предикторами розвитку аневризми.

Однак не всі аневризми потребують негайного медичного втручання, каже Ларкін. Приблизно троє зі 100 осіб мають аневризму головного мозку, і багато хто з них виявляється випадково під час медичного сканування з приводу не пов'язаних із цим проблем. Невеликі аневризми, зазвичай менше 7 мм, можуть не викликати симптомів, і часто їх можна не лікувати, а спостерігати.

Однак більші аневризми можуть тиснути на навколишні тканини мозку і нерви, що призводить до головного болю, змін зору та інших неврологічних проблем. Постійні головні болі, особливо раптові й сильні, описувані як "головні болі, подібні до гуркоту грому", можуть вказувати на протікання або розрив аневризми, що є невідкладною медичною допомогою.

Розрив аневризми призводить до субарахноїдального крововиливу, типу інсульту з високим рівнем смертності — майже кожен четвертий випадок закінчується смертю протягом 24 годин. При аневризмах, що становлять значний ризик розриву, може знадобитися хірургічне втручання. Одна з поширених процедур полягає у встановленні металевої кліпси біля основи аневризми, щоб перекрити кровотік і запобігти розриву.

В іншому варіанті, відомому як ендоваскулярна койлінгова операція, використовується катетер, що вводиться через стегнову артерію, щоб помістити спіраль всередину аневризми, що призводить до утворення тромбів і герметизації аневризми. Відновлення після операції може зайняти від шести до восьми тижнів, а спостереження за допомогою візуалізаційних тестів триває протягом кількох років.

У випадках раннього виявлення аневризми зміна способу життя, як-от відмова від куріння, дотримання здорової дієти і контроль артеріального тиску, може значно знизити ризик ускладнень, вважає Ларкін.

Аневризми головного мозку вражають мільйони людей в усьому світі, і тільки в США, за оцінками, 6,5 мільйона людей живуть з аневризмою, що не розірвалася. Щороку приблизно 30 000 американців стикаються з розривом, що підкреслює важливість обізнаності та профілактичного медичного втручання протягом цієї проблеми.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.