Палити стали менше, але хвороба не відступає: учені знайшли нову причину раку легенів

Рак легенів є поширеним у сучасному світі, де багато країн уже яке десятиліття борються як із забрудненням повітря, так і з вживанням тютюну. Але нещодавно вчені з'ясували, що куріння не було ключовим фактором онкології.

Related video

Забруднення повітря сприяє зростанню кількості випадків раку легенів серед людей, які не палять, особливо серед жінок, йдеться в новому дослідженні. Рак легенів залишається найпоширенішою формою захворювання в усьому світі: ще 2022 року було діагностовано 2,5 мільйона його випадків. Хоча більшість випадків розвитку хвороби, як і раніше, припадає на чоловіків, близько мільйона жінок також були діагностовані, що відображає зростаючу тенденцію, пише Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Respiratory Medicine, підкреслюється переважання аденокарциноми — підтипу раку легень, який став найпоширенішою формою в 185 країнах. Дослідники вказали на забруднення повітря як на значний фактор, що сприяє цьому зрушенню, заявивши, що аденокарцинома становить 53-70% випадків раку легенів серед людей, які ніколи не курили.

Важливо

Майбутнє лікування раку легенів: учені оголосили про другу стадію випробування вакцини від хвороби

Наукова робота також засвідчила, що, хоча цей підтип збільшився як серед чоловіків, так і серед жінок у період із 2020 до 2022 року, сьогодні він особливо поширений серед жінок, становлячи близько 60% випадків. Результати дослідження свідчать про те, що в міру зниження рівня паління в усьому світі зростає частка випадків раку легенів серед тих, хто не палить, що робить його все більш глобальною загрозою.

Рак легенів у некурців, переважно аденокарцинома, став п'ятою основною причиною смертності від раку в усьому світі. У дослідженні підкреслюється, що цей вид раку найпоширеніший серед жінок і азіатського населення, причому в Східній Азії, зокрема в Китаї, відзначається найвищий рівень захворюваності. Дослідники пов'язали цю тенденцію із забрудненням повітря, зазначивши, що спалювання твердого палива в домашніх умовах для приготування їжі й опалення, ймовірно, є одним із чинників, що сприяє цьому.

Дослідження ґрунтувалося на статистичних даних із кількох джерел, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і підкреслює зміну в самій структурі раку легенів. Традиційно основною причиною вважалося паління, але тепер, коли ця звичка пішла на спад по всьому світу, дедалі більшу роль почало відігравати забруднення повітря. Це викликає заклопотаність з приводу екологічної політики та необхідності посилення норм його якості, особливо в густонаселених і промислово розвинених регіонах.

Забруднення повітря давно асоціюється вченими з респіраторними захворюваннями, проте останніми роками дедалі більше уваги приділяють його зв'язку з раком легенів. Дрібнодисперсні частинки (PM2.5), що містяться в такому повітрі, містять канцерогени, які під час вдихання можуть пошкоджувати клітини легень і призводити до небезпечних мутацій.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.