Черв'яки захистять наш кишківник: учені використовували їх для боротьби з його запаленням

Наш кишечник схильний до різних запальних захворювань, які можуть надовго порушити всі наші плани. Однак нещодавно вчені знайшли в черв'яках, що мешкають у ньому, дещо, що може допомогти нам забути про ці виснажливі та важкі хвороби.

Related video

Вчені знайшли потенційно новий спосіб лікування запальних захворювань кишківника (ЗЗК) за допомогою крихітних частинок, що виділяються одним із видів кишкових черв'яків. Чотирирічне дослідження показало, що позаклітинні везикули (EV) з Ascaris suum зменшують запалення у мишей із колітом, поширеною формою ускладнень, що виникають у кишечнику, пише Knowridge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати дослідження, опубліковані в журналі Journal of Extracellular Vesicles, можуть призвести до створення натуральних методів лікування для мільйонів людей, які страждають від цього хронічного захворювання кишечника, вважають автори. Сучасні методи лікування часто супроводжуються значними побічними ефектами, що робить пошук альтернативних рішень критично важливим.

Важливо

Доступна профілактика онкології: вчені розповіли, які продукти захищають наш кишечник

Дослідження проводилося спільно доктором Фаруком Шаріфпуром з Австралійського інституту тропічної охорони здоров'я та медицини при Університеті Джеймса Кука і командою професора Пітера Нейсума з Орхуського університету в Данії. Данські дослідники спочатку протестували EV на імунних клітинах у лабораторії, виявивши, що ці частинки зменшують запалення, взаємодіючи з клітинами крові.

Щоб підтвердити їхню дію в живому організмі, вони відправили зразки EV до Австралії, де їхні колеги перевірили їх у трьох окремих експериментах за участю 130 мишей з індукованим колітом. Результати показали явне поліпшення стану тварин, що підтвердило протизапальні властивості частинок, отриманих від черв'яків.

Найчастіше ЗЗК важко піддаються лікуванню, а наявні ліки часто спричиняють побічні ефекти, які обмежують їх тривале застосування. Можливість використовувати природні методи лікування може стати революційним кроком у порятунку мільйонів від цієї болісної хвороби, вважають автори.

"Ми сподівалися на такий результат, але в науці ніколи не можна знати напевно", — сказав доктор Шаріфпур. Він наголосив, що, хоча багато лабораторних відкриттів не знаходять застосування в реальному світі, їхнє дослідження підтвердило ефективність EV, отриманих із черв'яків, у живому організмі, і це дуже важливо для всієї галузі загалом. Тепер дослідники зосередилися на розумінні того, як ці частинки працюють на молекулярному рівні, щоб підготувати ґрунт для їх подальшого застосування.

У перспективі група вчених має намір створити напівсинтетичні EV, які імітуватимуть природні частинки, але при цьому їх можна буде виробляти у великих масштабах. Такі розробки можуть призвести до створення нових методів лікування не тільки ЗЗК, а й інших хронічних запальних захворювань, таких як артрит і діабет 2-го типу. Природне походження цих частинок дає змогу припустити, що вони можуть бути корисними за меншої кількості побічних ефектів порівняно з традиційними лікарськими препаратами, заявили автори.

Ідея використання паразитичних черв'яків або їхніх побічних продуктів для лікування захворювань не є абсолютно новою. У попередніх дослідженнях вчені вже вивчали "гельмінтотерапію", коли контрольоване зараження черв'яками перевіряли на переваги для імунної системи. Однак дане дослідження використовує більш тонкий підхід, виділяючи корисні компоненти, а не використовуючи живих черв'яків і всі їхні субпродукти в цілому.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.