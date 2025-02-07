Підвищують ризик діабету в рази: вчені назвали напої, що призводять до розвитку хвороби

Діабет є поширеним захворюванням, яке має велику кількість джерел і причин прояву. Однак нещодавно вчені дослідили популярні напої та виокремили з них групу, яка найбільше підвищує ризик його розвитку.

Related video

Вживання напоїв з високим вмістом цукру пов'язали з підвищеним ризиком розвитку діабету в недавньому дослідженні. Ці напої сприяють збільшенню ваги, резистентності до інсуліну, запаленням і нездоровому рівню холестерину, що підвищує ризик розвитку хвороби більше, ніж зазвичай. Незважаючи на зусилля щодо зниження їхнього споживання, цукровмісні напої, як і раніше, становлять майже половину доданого цукру, який споживають дорослі жителі багатьох країн, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що цукровмісні напої можуть також впливати на мікробіом кишківника — сукупність бактерій у травній системі, що може відігравати роль у підвищенні ризику розвитку діабету. Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Cell Metabolism, засвідчило, що вживання цукровмісних напоїв зменшує кількість корисних бактерій у кишківнику і збільшує кількість шкідливих, які харчуються цукром, що призводить до негативних наслідків для нашого здоров'я.

Важливо

Виявили заміну Оземпіку: вчені знайшли новий спосіб боротьби з діабетом

Нещодавнє дослідження було зосереджене на дорослих у США, які споживають більше цукровмісних напоїв і мають вищі показники діабету. Дослідники використовували дані тисяч учасників, щоб вивчити, як ці напої впливають на кишкові бактерії та метаболіти крові — малі молекули, що беруть участь у метаболізмі. Результати показали, що їх вживання змінює рівень дев'яти видів кишкових бактерій.

Кількість корисних бактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти (КЦЖК), що допомагають у травленні та захищають від запалення, зменшилася в рази після споживання солодких напоїв. Водночас кількість шкідливих бактерій, що процвітають на цукрі, таких як Clostridium bolteae і Anaerostipes caccae, збільшилася. Вчені також виявили 179 метаболітів крові, пов'язаних зі змінами в бактеріях кишківника, причому 56 з них були безпосередньо пов'язані зі споживанням солодких напоїв. Деякі з цих метаболітів, такі як гліцерофосфоліпіди та амінокислоти з розгалуженим ланцюгом, були пов'язані з поганим метаболічним здоров'ям і підвищеним ризиком розвитку діабету.

Люди з вищим рівнем шкідливих і нижчим рівнем корисних метаболітів були більш схильні до розвитку діабету протягом періоду дослідження. Однак воно мало деякі обмеження. Дослідники, під керівництвом Янбо Джана, епідеміолога та наукового співробітника медичного коледжу Альберта Ейнштейна, збирали дані про мікробіом кишківника та дієту в різний час, що могло вплинути на точність їхніх висновків. Крім того, дослідження тривало всього три роки, що ускладнює визначення довгострокових ефектів. Також, метод, використаний для вимірювання метаболітів крові, не міг виявити всі важливі речовини, такі як SCFAs.

Але навіть з урахуванням цих обмежень отримані результати підтверджують результати більш ранніх досліджень, які показали, що цукровмісні напої зменшують кількість корисних бактерій у кишківнику і збільшують кількість бактерій, які поїдають цукор. В останній роботі використовували сучасне генетичне секвенування, яке дає змогу отримати точніші дані, ніж старі методи.

Коли дослідники враховували масу тіла учасників, зв'язок між споживанням цукровмісних напоїв, змінами в кишкових бактеріях і ризиком розвитку діабету слабшав, що викликало їхній інтерес. Це дозволило їм припустити, що ожиріння може відігравати ключову роль у тому, як цукровмісні напої сприяють розвитку діабету. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як це впливає на різні групи населення, і визначити, чи може поліпшення стану кишкових бактерій знизити ризик розвитку діабету, заявили автори.

З огляду на те, що понад 37 мільйонів одних тільки американців страждають на діабет (більшість із них мають діабет 2 типу) розуміння того, як дієта впливає на здоров'я кишківника та метаболізм, має вирішальне значення, оскільки вона може бути найпростішим способом їхнього захисту. Скорочення споживання напоїв з високим вмістом цукру може стати важливим кроком у профілактиці діабету та поліпшенні загального стану здоров'я мільйонів, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.