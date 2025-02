Панацея чи міф: чи зміцнює лимонна вода наше здоров'я, розповіли вчені

В Інтернеті вже кілька десятиліть раз у раз спливають різні поради, що обіцяють величезну користь для здоров'я під час вживання буденних продуктів і напоїв. Вчені вирішили перевірити один з останніх подібних трендів на міцність.

Якщо ви останнім часом переглядали соціальні мережі, то напевно бачили, як різні інфлюенсери клянуться про користь початку дня з теплої чашки лимонної води. Твердження варіюються від прискорення метаболізму і поліпшення травлення до очищення шкіри і зміцнення імунної системи. Але вчені вирішили з'ясувати, чи підтверджує наука ці твердження, чи це просто черговий тренд без будь-якого фундаменту конкретики, пише The New York Times.

Минулі дослідження показували, що, хоча лимонна вода може бути корисним доповненням до початку дня, це не зовсім той чудодійний еліксир, за який її видають в інтернеті. За словами Емілі Хо, професора дієтології Інституту Лайнуса Полінга при Університеті штату Орегон, багато властивостей, які їй приписують, просто не знаходять наукового підтвердження.

Дослідження, опубліковане 2022 року в журналі European Journal of Nutrition, припускало, що лимонний сік може допомогти в травленні, прискорюючи випорожнення шлунка, проте результати виявилися не на користь цього переконання. Тим часом дослідження, проведене 2020 року в Туреччині й опубліковане в журналі Journal of the American College of Nutrition, засвідчило, що вживання більше ніж восьми чашок води на день знижує ризик закрепів, хоча сам лимон жодним чином не фігурував у ньому.

Основна користь гарячої лимонної води проста: гідратація. Пиття рідини зранку допомагає заповнити втрачене за ніч, підтримуючи наше травлення, кровообіг і загальні функції організму. Хоча лимон містить лимонну кислоту, яка може стимулювати вироблення кислоти в шлунку, ефект, найімовірніше, буде мінімальним, вважають учені. І хоча вітамін С необхідний для імунної функції, пиття лимонної води не дасть нашій імунній системі сильного і різкого поштовху, якщо тільки в людини немає його дефіциту, що рідко зустрічається серед більшості населення, було заявлено в дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Applied Laboratory Medicine.

Коли йдеться про втрату ваги, гаряча лимонна вода також не є чарівною паличкою, що позбавляє нас зайвих кілограмів. Якщо вона замінює висококалорійний напій, то з часом може сприяти зниженню ваги, але немає переконливих доказів того, що вона безпосередньо спалює жир або прискорює метаболізм.

Деякі дослідження, наприклад, наукова стаття, опублікована в журналі PLOS One, засвідчили, що цитрусові допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують ризик розвитку діабету, але для підтвердження цих ефектів необхідні додаткові наукові роботи, що вивчають їхній довгостроковий вплив на більшій вибірці.

Вчені також з'ясували, що близько 75% одних лише американців страждають від хронічного зневоднення, яке може призвести до втоми, головних болів і поганого травлення, йшлося у звіті, опублікованому в StatPearls. Незалежно від того, з лимоном чи без, збільшення споживання води може поліпшити загальний стан здоров'я. Гаряча лимонна вода — це, безумовно, освіжаючий і корисний спосіб почати день, але це не чудодійний напій, який здатний змінити наше життя і розв'язати проблеми зі здоров'ям після кількох його склянок. Якщо він вам подобається, в його вживанні немає нічого поганого, але не варто розраховувати, що він замінить збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи та інші перевірені звички, які зміцнюють наш організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.