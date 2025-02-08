Близнюки дотримувалися двох різних дієт 12 тижнів: їхні результати здивували вчених

У світі дієт існує незліченна кількість стратегій харчування, які обіцяють нам ідеальне тіло та міцне здоров'я. Нещодавно двоє братів-близнюків вирішили перевірити два протилежні один одному види і після 12 тижнів продемонстрували свої зміни.

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У пошуках оптимальної дієти для підтримки фізичної форми та здоров'я двоє близнюків розпочали унікальний експеримент: кожен із них протягом певного часу дотримувався свого режиму харчування, після чого вони порівняли результати між собою. Про спроби близнюків знайти золотий перетин у дієтичному світі пише Business Insider.

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36-річні однояйцеві близнюки Росс і Г'юго Тернери, вже відомі деяким людям в Інтернеті своїми авантюрними вчинками, вирішили вивчити вплив на їхній організм високовуглеводних і високожирових дієт. Протягом 12 тижнів Росс дотримувався високовуглеводної дієти, а Г'юго — високожирової та низьковуглеводної. Їхній експеримент, проведений у співпраці з Університетом Лафборо, був спрямований на з'ясування того, як ці дієти впливають на фізичну працездатність і зміну тіла.

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Протягом усього експерименту обидва близнюки щодня споживали близько 3500 калорій, доповнюючи це регулярними тренуваннями, що поєднують кардіо- і силові навантаження. Високовуглеводна дієта Росса містила такі продукти, як макарони та рис, тоді як високожирова дієта Г'юго складалася з таких продуктів, як оливкова олія, вершкове масло, горіхи, яйця й авокадо. До кінця дослідження вчені з'ясували, що Росс набрав 1 кг м'язів, втратив 1 кг жиру, знизив рівень холестерину і зменшив кількість вісцерального жиру з 11,5 до 11,1%. Г'юго, навпаки, набрав 3 кг, втратив 270 грам жиру, його рівень холестерину не змінився, а вісцеральний жир збільшився з 11,4 до 12,6%. Такі різні і при цьому відчутні наслідки двох різних методів харчування викликали інтерес у вчених з університету.

Брати також документували свої дієтичні та інші пригоди на своєму ютуб каналі:

Для свого експерименту з харчуванням близнюки заручилися допомогою Університету Лафборо

Ці дані просувають ідею про те, що високовуглеводна дієта може поліпшити роботу серцево-судинної системи і сприяти втраті жиру, в той час як високожирова дієта може не дати таких переваг у цих сферах. Для людей, які прагнуть підвищити витривалість і зменшити жирову масу, вживання більшої кількості вуглеводів може виявитися куди більш корисним.

Однак важливо розуміти, що дієтична реакція може варіюватися залежно від індивідуальних чинників, і те, що підходить одній людині, може виявитися не настільки ефективним для іншої. І хоча цей самостійний експеримент близнюків Тернер пропонує цікавий погляд на дві різні дієти, вкрай важливо підходити до них і харчування індивідуально. Консультації з медичними працівниками та врахування особистих цілей і стану здоров'я є ключовими кроками у визначенні найбільш підходящого методу оздоровлення та приведення нашого тіла у форму, уникаючи різних побічних ефектів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.