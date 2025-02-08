Прихована загроза сокового детоксу: що він робить із нашим кишечником

У світі дієт є багато доволі радикальних способів очищення та зміцнення організму, один з яких — соковий детокс. Однак учені з'ясували, що вживання одних лише соків не стільки очистить наш організм, скільки призведе до серйозних проблем.

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Так званий детокс на соках, коли людина кілька днів поспіль вживає лише фруктові напої, часто рекламується як швидкий спосіб детоксикації та відновлення організму, але нові дослідження показують, що він може призвести до небезпечних наслідків. Нещодавня наукова робота показала, що навіть короткострокова дієта, яка складається лише із соків, може значно змінити бактеріальне співтовариство в нашому кишківнику та порожнині рота, що не найкращим чином позначиться на всьому здоров'ї, пише Gizmodo.

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Хоча подібні зміни через сокову дієту можуть бути не одразу шкідливими, вони викликають побоювання в дослідників з приводу довгострокових наслідків дієт без клітковини, багатих лише натуральними цукрами. Дослідження, проведене вченими Північно-Західного університету та опубліковане в журналі Nutrients, аналізувало короткостроковий вплив різних дієт на наш мікробіом.

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Дослідники під керівництвом Марії Луїзи Саво Сардаро, кандидата наук з генетики та наукового співробітника Північно-Західного університету, розділили 14 учасників на три групи: одна вживала тільки цільні рослини, інша дотримувалася традиційної сокової дієти без твердої їжі, а третя поєднувала соки з цільними продуктами. Вони відстежували мікробіоми порожнини рота і кишківника учасників до, під час і після триденного експерименту.

Результати показали, що у тих, хто вживав виключно сік, спостерігалася помітна зміна бактеріального балансу, причому збільшилася кількість мікробів, пов'язаних із запаленням.

Одна з головних проблем подібних дієт — втрата клітковини під час вживання соку. Цілісні фрукти й овочі природним чином містять клітковину, яка відіграє найважливішу роль у підтримці здоров'я кишківника і травлення. Коли клітковину прибирають, як це відбувається під час більшості сокових детоксів, організм недоотримує її корисні властивості.

Дослідження вчених показало, що в учасників, які приймали тільки сік, зменшилася кількість бактерій Firmicutes — корисних мікробів, пов'язаних зі збалансованим мікробіомом, і збільшилася кількість Proteobacteria — групи бактерій, пов'язаної із запаленням та іншими потенційними ризиками для організму. У мікробіомі їхнього кишківника також спостерігалися ледь помітні, але небезпечні зміни, зокрема збільшення кількості бактерій, пов'язаних із проникністю кишківника та зниженням когнітивних здібностей.

Ці результати важливі для всіх, хто практикує подібні дієти, адже наш мікробіом тісно пов'язаний із травленням, імунною функцією і навіть психічним здоров'ям. Порушення балансу, особливо в бік запалення, може призвести до таких проблем, як здуття живота, проблеми з травленням і, можливо, до довгострокових метаболічних змін, які буде складно контролювати і повернути назад.

Дослідники попереджають, що, хоча короткострокові сокові детокси навряд чи завдадуть серйозної шкоди, вони можуть виявитися не тим універсальним засобом порятунку організму, яким їх вважає багато людей, особливо якщо нехтувати клітковиною під час такої практики.

Лише близько 10% одних лише американців споживають рекомендовану щоденну кількість клітковини, яка становить 25 грамів для жінок і 38 грамів для чоловіків. Вона необхідна для підтримання здорового кишківника і знижує ризик хронічних захворювань, таких як діабет і різні хвороби серця. Якщо сокові чистки ще більше знижують споживання клітковини, вони можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Головне в подібних практиках, про що б не йшлося — це баланс. Експерти радять змішувати овочі та фрукти, щоб зберегти клітковину, або поєднувати соки з цільними продуктами, щоб підтримати різноманітний і здоровий мікробіом. Хоча періодичне очищення соками скоріш за все не стане катастрофічним, підтримання рівня споживання клітковини повинно стояти на чолі наших стратегій харчування, щоб гарантувати здорову роботу одного з наших найважливіших органів, які добувають і доставляють корисні речовини по всьому організму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.