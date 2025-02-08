Зв'язок завдовжки в мільйони років: учені виявили в нашому мозку найдавніший механізм

Наш мозок є неймовірно складною конструкцією, яку досі не можуть вивчити повністю. Нещодавно вчені розкрили одну з його таємниць, за якою ховався його зв'язок зі стародавнім ядром, відповідальним за найважливіші аспекти нашого життя.

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Вчених давно цікавило те, як ми без зусиль інтерпретуємо чиїсь почуття або передбачаємо їхню реакцію. Розуміння інших людей — невід'ємна частина соціального життя людини, але мозкові механізми, що лежать в основі цієї здатності, досі залишаються невловимими для науки. Нове дослідження спробувало знайти відповідь на цю загадку, виявивши незвичайний зв'язок між мережею соціального пізнання мозку і його давньою структурою, що обробляє емоції — мигдалиною. Воно може прокласти шлях до прориву в лікуванні тривоги і депресії, пише PsyPost.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances вченими Північно-Західного медичного інституту, проводилося під керівництвом Родріго Браги і Донніси Едмондс. Вони вивчали, як ділянки мозку, що відповідають за соціальне розуміння, взаємодіють із глибшими структурами, що беруть участь в емоційних реакціях.

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Дослідники пояснили, що існує група областей мозку, відома як соціальна когнітивна мережа, яка працює разом, коли людина думає про думки та почуття інших людей. Використовуючи фМРТ-сканування з високою роздільною здатністю 7 Тесла, вони виявили прямі зв'язки між цією мережею та певними ділянками мигдалини — структури, яка раніше асоціювалася із соціальною поведінкою у тварин.

Проаналізувавши роботу мозку кількох учасників у стані спокою та активності, дослідники виявили чітку закономірність: соціальна когнітивна мережа була вибірково пов'язана з медіальним ядром мигдалини. Ця ділянка регулює ключові соціальні моделі поведінки, як-от виховання дітей, агресія і спілкування, і існувала в нас протягом мільйонів років еволюції.

Отримані дані свідчать про те, що наша здатність інтерпретувати соціальні сигнали та емоції глибоко переплетена з примітивними нейронними шляхами, які розвивалися з доісторичних часів. Також було встановлено, що ця мережа відокремлена від системи епізодичної пам'яті, яка допомагає нам згадувати минулі події та уявляти майбутні сценарії.

Мигдалина задіяна в низці психічних захворювань, включно з тривогою і депресією. Оскільки на соціальну когнітивну мережу легше впливати за допомогою неінвазивних методів стимуляції мозку, дослідники припускають, що модулювання її активності може побічно впливати на неї, потенційно пропонуючи нові підходи до цих захворювань. Якщо вчені зможуть удосконалити методи регулювання цієї мережі, це може призвести до створення більш ефективних методів лікування соціальних та емоційних розладів.

Психічні розлади є однією з головних глобальних проблем. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від депресії страждають понад 280 мільйонів людей у всьому світі, а від тривожних розладів — близько 300 мільйонів. З огляду на те, що дисфункція мигдалини пов'язана з цими захворюваннями, розуміння її зв'язку із соціальним пізнанням може дати життєво важливі знання для вдосконалення терапевтичних стратегій. Продовжуючи подібні дослідження, вчені, можливо, опиняться на порозі розроблення нових методів лікування, які поліпшать психологічний стан сотень мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.