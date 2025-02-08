Попереджає про небезпеку заздалегідь: учені розповіли про унікальну властивість нашого носа

Погані запахи, що оточують нас щодня, можуть здаватися джерелами проблем, адже ми вдихаємо ці неприємні частинки в себе. Однак насправді наш нюх і те, як ми їх сприймаємо, є унікальним захисним механізмом, створеним еволюцією.

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Це питання, ймовірно, голови багатьох людей у деяких неприємних ситуаціях, змушуючи їх замислюватися над тим, чи може неприємний запах насправді викликати проблеми зі здоров'ям. Чи то нечистоти в громадському туалеті, чи то гниюче сміття, чи то, на жаль, нетравлення в домашньої тварини поруч із нашою їжею, думка про те, що ми вдихаємо щось шкідливе, не дає спокою. Але хоча сам по собі запах може бути неприємним, наука, що стоїть за ним, розкриває істину, яка обнадіює більше: неприємні запахи — це попередження, а не зброя, пише Popular Science.

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Протягом століть люди вірили, що неприємні запахи самі по собі можуть викликати хвороби. Ця ідея, відома як "теорія міазмів", панувала в медицині від Стародавньої Греції до кінця 1800-х років. Реформатор охорони здоров'я Едвін Чедвік одного разу заявив: "Будь-який запах, якщо він інтенсивний, негайно викликає гостру хворобу".

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Нюх важливіший за зір і слух: у чому полягає його унікальність

Але в міру того, як вчені відкривали мікроорганізми і розробляли теорію мікробів, вони зрозуміли, що не запах поширює хворобу, а бактерії, віруси та інші патогени, які потребують прямого передання через дотик, проковтування або повітряно-крапельним шляхом.

Головний науковий співробітник Центру хімічних почуттів Монелла, Даніель Рід, пояснює, що хоча неприємні запахи не роблять нас хворими, вони слугують потужним попереджувальним сигналом. "Адже не просто так, з біологічної та еволюційної точки зору, екскременти так неприємні на запах, вірно? Тому що вони не корисні для нас і потенційно несуть у собі всяку гидоту", — каже Рід. Іншими словами, реакція відрази — це механізм виживання, що утримує нас на відстані від потенційних джерел зараження.

Директор Центру нюху і смаку при Пенсільванському університеті Річард Доті пояснює, що молекули пахучих речовин — крихітні сполуки, що відповідають за запах, занадто малі, щоб переносити бактерії або віруси. Хоча ці молекули можуть осідати на поверхнях, зокрема на харчових продуктах, вони не становлять такої небезпеки для здоров'я, як справжні мікроби.

Проте втрата здатності відчувати запахи може бути небезпечною. Близько 60% людей, які заразилися COVID-19, відзначали ту чи іншу ступінь втрати нюху, згідно з дослідженням, проведеним у навчальному госпіталі Гарварда й опублікованим у журналі Laryngoscope.

Рід підкреслює, що нюхові дослідження, незважаючи на їхню важливість, фінансуються вкрай недостатньо. "Ми знаємо про зір у 10 разів більше, ніж про нюх", — зазначає вона, хоча нюх відіграє ключову роль у виявленні таких небезпек, як зіпсована їжа, витік газу та навіть ранні ознаки нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона й Альцгеймера.

Доті зазначає, що зміни у сприйнятті запахів можуть бути ранньою ознакою серйозних захворювань задовго до появи інших симптомів. Незважаючи на свою життєво важливу роль, нюх часто ігнорується в наукових дослідженнях і фінансуванні. Але ж він впливає на наше повсякденне життя так, як ми рідко замислюємося — від посилення смаку їжі до попередження про приховані небезпеки. Тож, хоча неприємний запах може змусити нас втратити апетит, він не зробить нас хворими. Це спосіб тіла сказати нам, щоб ми трималися подалі від чогось потенційно небезпечного — еволюційна система сигналізації, за яку ми всі маємо бути вдячні.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.