Від переляку до незламної впевненості: як наш мозок навчився пригнічувати почуття страху

Багатьом із нас знайоме почуття страху, яке часом здатне просто скувати наші рухи і розум. Однак нещодавно вчені виявили, що наш мозок навчився незвичним чином аналізувати і "вимикати" його, використовуючи унікальний механізм.

Related video

Страх — важливий інструмент виживання, але в багатьох випадках він може стати непотрібним тягарем. Йдучи темним провулком і раптом почувши гучний звук, первісною реакцією може бути паніка, але згодом досвід вчить, що не всякий шум сигналізує про небезпеку. Завдяки новому дослідженню вченим вдалося відкрити унікальну здатність пригнічувати реакцію страху, коли вона більше не потрібна, і вона пов'язана з особливими механізмами в нашому мозку, пише Sainsbury Wellcome Centre.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене доктором Сарою Медерос і професором Сонею Хофер із Центру Сейнсбері Веллом (SWC) Каліфорнійського університету, опубліковане в журналі Science, вивчає, як мозок вчиться придушувати інстинкти, що ґрунтуються на страху. Використовуючи мишей як моделей, команда спостерігала за тим, як ці тварини реагують на візуальну загрозу — навислу над ними тінь, що імітує хижака.

Важливо

Зв'язок завдовжки в мільйони років: учені виявили в нашому мозку найдавніший механізм

Спочатку миші інстинктивно шукали укриття, але при повторному спостереженні і відсутності реальної небезпеки вони навчилися зберігати спокій. "Ми хотіли зрозуміти мозкові механізми, які лежать в основі таких форм навчання", — пояснює доктор Медерос. І справді, їхнє дослідження виявило два найважливіші елементи цього процесу навчання.

По-перше, певні ділянки мозку, пов'язані з візуальним опрацюванням інформації, необхідні для навчання того, що загроза, яку сприймають, нешкідлива. По-друге, глибша структура мозку, звана вентролатеральним поясним ядром (vLGN), служить центром зберігання цих вивчених реакцій страху.

Хоча кора головного мозку — звичний нам центр навчання, спочатку була задіяна, вона стала непотрібною, щойно реакцію страху було придушено, що свідчить про більш спеціалізовану функцію vLGN. Розуміння того, як відбувається навчання страху і контролю над ним, особливо важливе, оскільки розлади, пов'язані з ним, як-от фобії, тривога і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), часто спричинені нездатністю правильно регулювати подібну реакцію.

Це дослідження виявило потенційну мішень для лікування таких ускладнень: нею стали vLGN і ендоканабіноїдна система — набір хімічних речовин у мозку, які беруть участь у регулюванні настрою і пам'яті. Маніпулюючи цими шляхами, майбутні методи лікування можуть допомогти тим, хто бореться з надмірним проявом страху, вважають учені.

Від розладів, пов'язаних зі страхом, страждають мільйони людей у всьому світі. За даними Національного інституту психічного здоров'я США (NIMH), близько 19% дорослих жителів Сполучених Штатів Америки щорічно страждають від тривожних розладів, а на посттравматичний стресовий розлад у певний момент свого життя страждає близько 6% населення.

Хоча подолання інстинктивного страху може здатися незначним когнітивним коригуванням нашого мозку і повсякденністю для багатьох, воно чудово ілюструє глибоко закладений механізм виживання, що формувався тисячоліттями і його вплив на нас і донині. Нове дослідження вчених відкриває шлях до розуміння і лікування розладів страху, показавши, як наш мозок перебудовується під впливом досвіду, поступово перетворюючи його на впевненість.

Раніше Фокус писав про чотири способи зробити себе щасливішим. Психологи дали кілька рекомендацій, як підвищити рівень свого щастя.

Також Фокус писав про п'ять простих щоденних звичок, здатних зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі й ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру ухвалення рішень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.