Простий тест на проблеми з кишківником: учений пояснив, як виявити їх за допомогою кукурудзи

Наш кишківник є важливим елементом усього нашого життя, який постійно трудиться над тим, щоб те, що ми з'їли, йшло на користь організму. Однак швидкість його роботи значно впливає на підсумковий результат і існує простий спосіб її вимірювання.

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Хоча небагато людей замислюються про подібне, швидкість проходження їжі через травну систему все ж відіграє вирішальну роль у загальному стані нашого здоров'я. У той час як багато хто зосереджується на поживній цінності своїх страв, час, необхідний для того, щоб пройти шлях від їхнього прийому до виведення, може вплинути на травлення, засвоєння поживних речовин і навіть на імунну функцію. І для перевірки швидкості її переробки існує один простий метод, пише The Conversation.

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Наш травний тракт, що простягається від рота до ануса, відповідає за розщеплення їжі, вилучення поживних речовин і підсумкове виведення відходів. На цей процес, відомий як моторика кишківника, значний вплив чинить мікробіом кишківника — трильйони бактерій, які сприяють травленню і допомагають регулювати імунну систему, пояснює Ніколас Ілотт, старший науковий співробітник і провідний біоінформатик центру вивчення мікробіома в Оксфордському університеті.

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У середньому час транзиту через кишківник коливається від 12 до цілих 73 годин, хоча у більшості людей він становить близько 23-24 годин. Ці відмінності зумовлені кількома факторами, що включають в себе дієту, генетику і склад кишкових бактерій. Уповільнений час проходження кишківником може призвести до таких проблем, як закреп, здуття живота і надлишковий ріст бактерій у тонкому кишківнику. Коли травлення сповільнюється, кишкові бактерії можуть переключитися з розщеплення клітковини на ферментацію білка, виробляючи потенційно шкідливі гази, пов'язані із запаленнями.

З іншого боку, швидкий час транзиту може перешкоджати правильному засвоєнню поживних речовин і води, що призводить до пухких випорожнень і зневоднення, особливо в людей із такими захворюваннями, як синдром подразненого кишківника (СПК) або запальні захворювання кишківника (ЗЗК).

Ілотт стверджує, що для тих, кому цікаво дізнатися швидкість роботи свого кишківника, є простий домашній тест під назвою "тест на солодку кукурудзу", який дає змогу легко оцінити час транзиту. Оскільки зовнішня оболонка кукурудзи не перетравлюється, вона проходить через травну систему без змін, що робить її видимим маркером у стільці.

Щоб провести сам тест, людина повинна не їсти кукурудзу протягом тижня, потім з'їсти порцію і простежити, за який час зерна знову з'являться в калі. Якщо на це йде 12 годин або менше, то час транзиту швидкий, якщо 48 годин або більше — повільний, пояснює Ілотт. Хоча цей метод не є точним медичним діагностичним засобом, він дає загальне уявлення про моторику кишківника.

Поліпшення часу транзиту кишківника часто пов'язане зі зміною раціону харчування і способу життя. Тим, у кого травлення протікає повільно, допоможе прискорити процес збільшення споживання клітковини завдяки фруктам і овочам, вживання більшої кількості води і регулярна фізична активність, каже Ілотт. Тим же, у кого час проходження їжі занадто швидкий, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо в них спостерігаються такі симптоми, як часта діарея або зневоднення.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Gut, показало, що час транзиту кишківника може також впливати на різноманітність мікробіома кишківника, впливаючи на загальний стан здоров'я не тільки в плані травлення. Вчені вважають, що люди з тривалішим часом транзиту, як правило, мають інший бактеріальний склад порівняно з тими, хто перетравлює їжу швидше.

Взаємозв'язок між їжею, кишковими бактеріями та швидкістю травлення залишається предметом постійного вивчення для науки. Дослідники намагаються зрозуміти, як рухливість кишківника впливає на всі наші аспекти життя — від метаболізму до психічного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.