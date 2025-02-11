Змінює форму і вислизає на очах: як вірус грипу А обманює наш імунітет

Багато вірусів, незважаючи на всю свою простоту, мають низку унікальних властивостей, що роблять їх небезпечними для нас. Так, один із найпоширеніших типів грипу навчився грати в справжні хованки з переодяганням проти нашої імунної системи.

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Частинки вірусу грипу А можуть змінювати свою форму, щоб підвищити здатність заражати клітини залежно від умов довкілля, ідеться в новому дослідженні вчених із Національного інституту здоров'я США (NIH). Незвичайний спосіб хвороби ховатися від нашої імунної системи може стати підказкою для створення нових ефективних ліків для її лікування, пише NIH.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Microbiology, показало, що ці віруси можуть переходити від сферичної до ниткоподібної форми — раніше не визнана стратегія, яка може сприяти їхній персистенції, ухиленню від імунітету й адаптації з плином часу.

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Дослідження, проведене вченими під керівництвом Едварда Партлоу, було спрямоване на те, щоб зрозуміти, чому багато частинок вірусу грипу А виглядають як нитки — форма, що потребує більше енергії для формування, ніж сфера. Для дослідження команда розробила метод спостереження за структурними змінами вірусу в режимі реального часу. Отримані ними результати свідчать про те, що вірус активно змінює свою форму у відповідь на вплив довкілля, наприклад, противірусних антитіл або несумісності з господарем.

Під час експериментів із 16 різними комбінаціями вірусних клітин дослідники виявили стійкі тенденції зміни форми вірусу. Вони виявили, що ниткоподібні віруси більш стійкі до інактивації антитілами, що свідчить про те, що форма відіграє вирішальну роль в їхньому ухиленні від нашого імунітету. Зараз команда вивчає конкретні механізми, за допомогою яких антитіла впливають на форму вірусу та ефективність інфекції, а також те, як мутації впливають на ці структурні зміни.

Дослідження також вказує на ширшу тенденцію до зміни форми серед багатьох небезпечних вірусів. Інші патогени, включно з кором, лихоманкою Ебола, вірусом Ніпах, вірусом Хендра і респіраторно-синцитіальним вірусом, використовують аналогічні стратегії зараження зі змішаною формою. Розуміння того, як віруси використовують таку зміну у своїх інтересах, може дати нові знання щодо стратегій контролю та лікування захворювань.

Подальші дослідження цієї особливості можуть стати фундаментальними для розробки вакцин і противірусних препаратів, оскільки спрямований вплив на здатність вірусу змінювати форму може допомогти зменшити його здатність ухилятися від імунної відповіді. Оскільки грип А є основною причиною сезонних спалахів грипу та пандемій, ці результати можуть стати важливим етапом у житті сотень мільйонів людей.

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