Рятують від смерті та зміцнюють серце: вчені розповіли про приховану користь яєць

Суперечки про те, корисні яйця для нашого організму чи приносять шкоду, тривають уже не перший рік у науковому світі. Однак нещодавно вчені виявили низку їхніх переваг для нашого серця та здоров'я загалом.

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Давня думка про те, що вживання яєць підвищує рівень холестерину і сприяє погіршенню здоров'я, неодноразово ставилася під сумнів дослідниками. І нещодавно нова наукова робота вчених показала, що для літніх людей вживання яєць може підтримувати здоров'я серця і знижувати ризик передчасної смерті, додавши нові аргументи на бік їхньої користі для нашого організму, пише The Conversation.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі Nutrients, показують, що помірне споживання яєць, від одного до шести разів на тиждень, пов'язане зі зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань та інших ускладнень. У науковій роботі було проаналізовано дані понад 8000 учасників триваючого дослідження ASPREE, яке відстежує стан здоров'я літніх людей.

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Учасники повідомляли про свої харчові звички за допомогою анкети, зокрема про те, як часто вони вживали яйця. Потім дослідники вивчили показники смертності за шестирічний період, використовуючи медичні карти. Результати показали, що у тих, хто щотижня їв яйця, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був на 29% нижчим, а ризик смерті від будь-яких причин — на 17% нижчим, якщо порівнювати з тими, хто рідко або ніколи не їв яйця. Щоденне вживання яєць також не збільшувало ризик смерті, каже Лорен Болл, професорка громадського здоров'я і благополуччя з Університету Квінсленда.

Це дослідження було критично розглянуто іншими експертами в цій галузі. У ньому враховувалися такі змінні, як соціально-економічний статус, загальний стан здоров'я та харчові звички, щоб забезпечити достовірність аналізу. Однак у дослідження є обмеження — воно спиралося на дані самозвіту, не розрізняло типи яєць і способи їхнього приготування, а також було зосереджене на відносно здорових літніх людях, що означає, що результати можуть не поширюватися на людей із різними захворюваннями та радикально різними способами життя.

Саме дослідження ASPREE — це велике клінічне випробування, яке почалося ще в 2010 році і спочатку вивчало, чи може аспірин у малих дозах допомогти запобігти хворобам серця та інсульту в літніх людей. Результати етапу ASPREE, проведеного 2018 року, засвідчили, що аспірин не приносить такої користі, але роботи, що тривають, вивчають інші аспекти старіння і здоров'я, включно зі змінами, пов'язаними з харчуванням.

Яйця багаті необхідними поживними речовинами, включно з білком, вітамінами групи В, фолатами, корисними жирами і жиророзчинними вітамінами A, D, E і K. У минулому побоювання з приводу яєць були пов'язані з вмістом холестерину: в одному жовтку його міститься близько 275 мг — близько до рекомендованої добової норми. Однак останні дослідження показують, що холестерин у раціоні харчування мінімально впливає на рівень холестерину в крові, а більший вплив чинять інші чинники, як-от насичені та трансжири.

Незважаючи на триваючі дослідження, немає переконливих доказів того, що помірне споживання яєць становить ризик для здоров'я населення. Якщо кваліфікований медичний працівник не порадить протилежного, немає причин обмежувати яйця в збалансованому раціоні.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.