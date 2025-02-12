Краса, що вбиває людей: ін'єкція ботокса може призвести до розвитку ботулізму

Ін'єкції ботокса вже багато років є популярним методом позбавлення від зморшок і виділення певних рис обличчя. Однак дедалі частіше вони стають причиною розвитку смертельно небезпечної хвороби, і у всіх цих випадків є одна спільна причина.

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Трьох мешканок Сіднея госпіталізували з ботулізмом після нерегульованих ін'єкцій ботокса, що викликало серйозне занепокоєння влади з приводу безпеки індустрії косметичних ін'єкцій. Імовірно, жінки отримали ін'єкції проти зморшок у приватному будинку від незареєстрованого постачальника, який міг бути пов'язаний з аналогічним випадком у 2024 році. Чиновники випустили попередження про ризики, пов'язані з отриманням ботокса у неліцензованих лікарів. Про те як популярна ін'єкція пов'язана з небезпечною хворобою, пише The Conversation.

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Ботокс, одержуваний з ботулотоксину, виробленого бактеріями Clostridium botulinum, широко використовується в косметичних і медичних цілях. Він блокує нервові сигнали до м'язів, тимчасово зменшуючи зморшки. У медицині ботокс використовується для лікування таких захворювань, як хронічні мігрені та м'язові спазми.

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Хоча його ін'єкції зазвичай вважаються безпечними, якщо їх проводять ліцензовані фахівці, вони можуть становити серйозну небезпеку в разі неправильного поводження з токсином, його неправильного розведення або зберігання. У таких випадках токсин може потрапити в кров, що призведе до ботулізму — рідкісного, але важкого захворювання, що вражає нервову систему, пояснює Томас Джеффріс, старший викладач мікробіології в Університеті Західного Сіднея.

Ботулізм часто пов'язують із зараженою їжею, але він може виникнути і внаслідок зараження через рани або при неправильному поводженні з ін'єкційними препаратами. Бактерія C. botulinum утворює спори, які можуть виживати в ґрунті, воді та деяких продуктах харчування. Ботулізм харчового походження найчастіше пов'язаний із продуктами домашнього консервування, які не були належним чином оброблені теплом, сіллю або кислотою.

Немовлята і споживачі внутрішньовенних наркотиків також схильні до підвищеного ризику розвитку ботулізму через їхній вразливіший мікробіом або зараження через забруднені голки, каже Джеффріс. Хоча ботулізм трапляється рідко, він є небезпечним для життя ускладненням, що вимагає негайної медичної допомоги.

Симптоми, які можуть проявитися протягом кількох годин або днів, включають слабкість обличчя, опущені повіки, затуманений зір, утруднене ковтання і порушення дихання. У немовлят це може проявлятися у вигляді слабкого плачу і млявих кінцівок. Лікування передбачає введення ботулінічного антитоксину для нейтралізації токсину, а також підтримуючу терапію, яка у важких випадках може включати навіть штучну вентиляцію легенів.

Незважаючи на всі сучасні досягнення медицини, ботулізм залишається смертельним у 5-10% випадків, а одужання може тривати кілька місяців, до того ж у деяких пацієнтів спостерігаються довгострокові наслідки, як-от втома і утруднене дихання, навіть після позбавлення від хвороби.

Нещодавні випадки розвитку ботулізму від ін'єкцій підкреслюють необхідність більш суворих правил для забезпечення безпеки споживачів. Експерти радять людям, які бажають пройти курс лікування ботоксом, звертатися тільки до зареєстрованих фахівців, акредитованих урядовими організаціями, і перевіряти, чи схвалено ін'єкційний препарат.

Для тих же, хто готує консервовані продукти в домашніх умовах, дотримання суворих гігієнічних норм, використання правильних методів консервування та забезпечення достатньої теплової обробки допоможуть звести до мінімуму ризик захворювання на ботулізм.

Останніми роками зловживання ботулотоксином викликає дедалі більшу стурбованість учених і влади: по всьому світу надходять повідомлення про те, що неліцензовані фахівці вводять підроблені або неправильно оброблені препарати. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) неодноразово попереджало про небезпеку підробленого ботокса. Аналогічні інциденти було зафіксовано в Європі та Азії, що ще раз підкреслює важливість нормативного нагляду в косметичній індустрії.

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