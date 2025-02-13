Змусив 40% людей зав'язати з алкоголем: учені відкрили несподіваний ефект оземпіку

Алкоголізм є глобальною проблемою, від якої страждають мільйони людей та їхні близькі в усіх куточках планети. Однак нещодавно вчені виявили, що популярний препарат зможу змусити майже половину людей, які вживали його, відмовитися від випивки.

Related video

Широко використовувані ліки для лікування діабету і зниження ваги можуть мати несподівану перевагу: зменшення споживання алкоголю. Дослідники виявили, що люди, які приймають оземпік, відчували менший потяг до алкоголю і загалом пили менше, що змусило вчених припустити, що він може допомогти в боротьбі з алкогольним розладом, пише Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Psychiatry, засвідчило, що семаглутид, який продається як оземпік для лікування діабету і веговi для лікування ожиріння, значно знижує потяг до алкоголю, кількість випитого і частоту днів запою порівняно з плацебо.

Важливо

Покоління, яке зневажає алкоголь: учені розповіли, чому зумери менше п'ють

Вживання алкоголю — одна з основних причин смертей, яким можна запобігти, в одних лише США, що щорічно призводить приблизно до 178 000 летальних випадків. Воно пов'язане з різними проблемами зі здоров'ям, включно із захворюваннями печінки та серцево-судинної системи, а також нерідко призводить до розвитку раку.

Незважаючи на те, що майже третина дорослих американців у якийсь момент свого життя відповідають критеріям небезпечного пияцтва, рівень лікування залишається низьким. Але багато пацієнтів, які приймають семаглутид для лікування інших захворювань, відзначали помітне зниження тяги до алкоголю, що спонукало дослідників вивчити його потенціал для вирішення проблеми алкоголізму.

Дана наукова робота під керівництвом Крістіана Хендершота, директора відділу клінічних досліджень Інституту вивчення залежностей Університету Південної Каліфорнії, є першим рандомізованим плацебо-контрольованим дослідженням, у якому офіційно спостерігався вплив препарату на поведінку людей під час вживання алкоголю.

"Два препарати, схвалені нині для зниження споживання алкоголю, не набули широкого поширення. Але популярність оземпіку та інших агоністів рецепторів GLP-1 підвищує шанси на широке впровадження цих препаратів для лікування алкоголізму", — каже Хендершот.

У дослідженні вчених взяли участь 48 дорослих людей з алкоголізмом, які активно не зверталися по лікування. Учасники були рандомізовані на отримання щотижневих низькодозованих ін'єкцій семаглутиду або плацебо протягом дев'яти тижнів. Дослідники стежили за їхніми звичками вживання алкоголю до і після лікування, зокрема в контрольованій обстановці, коли їм пропонували випити бажані ними алкогольні напої.

Результати показали, що учасники групи, яка приймала семаглутид, відчували менший потяг до алкоголю, пили менше загалом і мали на рахунку більше днів без його вживання. Майже 40% учасників у цій групі повідомили, що в останній місяць лікування не вживали алкоголь, порівняно з 20% у групі плацебо.

Несподіваним результатом також стало зниження споживання сигарет серед невеликої підгрупи учасників, які палять. У тих, хто приймав семаглутид, щоденне споживання сигарет скоротилося більшою мірою порівняно з групою плацебо, що дає змогу припустити, що препарат може також впливати на потяг до нікотину.

"Ці дані свідчать про те, що семаглутид і подібні до нього препарати можуть закрити незадоволену потребу в лікуванні різних форм залежності", — сказала Клара Кляйн з Медичної школи Університету Північної Кароліни, старший автор дослідження. Однак вона наголосила на необхідності проведення більших і довгострокових досліджень для повної оцінки ефективності та безпеки препарату в цьому контексті.

Семаглутид належить до класу препаратів, відомих як агоністи рецепторів GLP-1, які допомагають регулювати рівень цукру в крові та апетит. Попередні дослідження вчених показали, що препарати GLP-1 можуть також впливати на систему винагороди мозку, що потенційно пояснює спостережуване скорочення споживання алкоголю і нікотину. У міру продовження його вивчення семаглутид може почати відігравати ширшу роль у лікуванні залежностей, даючи нову надію багатьом людям, які страждають від розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.