Особливий день Валентина: як провести його з другою половинкою, яка страждає на хворобу Альцгеймера

День Валентина святкується в усьому світі та є символом закоханих і висловлення найщиріших почуттів одне одному. Однак коли мова заходить про деменцію, звичайні методи вираження любові можуть не працювати.

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День святого Валентина може стати важким часом для сімей, які доглядають за близькою людиною з хворобою Альцгеймера. Хоча любов не згасає, здатність виражати її часто змінюється, що робить звичні нам свята складнішими. Експерти Американського фонду Альцгеймера (AFA) вважають, що невеликі, продумані зміни можуть зробити цей день більш значущим як для тих, хто доглядає за хворим, так і для їхніх близьких, пише AFA.

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Щоб допомогти людям впоратися зі станом їхньої близької людини, AFA рекомендує дотримуватися своїх рекомендацій. Допомога близькій людині у спогадах може стати дієвим способом відновлення зв'язку. Перегляд старих фотографій та обговорення минулих відпусток, сімейних зустрічей або особливих моментів може викликати спогади, не змушуючи людину згадувати деталі самостійно. Замість того, щоб запитувати: "Пам'ятаєш це?", доглядачі можуть описати події та поділитися власними спогадами, створюючи теплу й захопливу бесіду.

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Запах може бути ще одним сильним тригером спогадів, і насолода квітами — один зі способів стимулювати почуття. AFA радить приносити в дім свіжі квіти, щоб принести радість і, можливо, викликати позитивні спогади, пов'язані зі знайомими запахами. Простий букет може надати яскравості обстановці та викликати моменти зізнання.

Адаптація стилю життя також важлива, оскільки вербальне спілкування часто стає складнішим для людей з деменцією. AFA рекомендує тим, хто доглядає за хворими, зосередитися на спільних переживаннях, таких як перегляд улюбленого фільму, коротка прогулянка або просто тримання за руки. Невербальні сигнали, такі як посмішки, зоровий контакт і ніжні дотики, можуть передати любов так, як уже не можуть передати слова.

Підтвердження почуттів за допомогою невеликих жестів турботи також може принести розраду хворим. Читання вголос валентинки, навіть якщо одержувач не до кінця розуміє її сенс, все одно може створити особливе відчуття зв'язку. Такі моменти можуть підняти настрій як тому, хто доглядає, так і його близькій людині, зміцнюючи емоційний зв'язок між ними.

Нарешті, розуміння і використання мови любові близької людини може зробити взаємодію більш значущою. Слова схвалення, спільне проведення часу, фізичні дотики, подарунки або послуги — участь у звичних виразах прихильності на зрозумілому їм рівні може зміцнити стосунки всупереч хворобі.

Нині понад 6 мільйонів одних лише американців живуть із хворобою Альцгеймера, і очікується, що найближчими десятиліттями їхня кількість значно зросте. У міру прогресування хвороби невеликі, але продумані коригування можуть істотно змінити ситуацію в плані підтримки зв'язків і забезпечення того, щоб любов залишалася в центрі турботи про близьких людей, які стали жертвою цієї руйнівної хвороби.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.