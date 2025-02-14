Явна ознака серйозного струсу: лікарі розповіли, як розрізнити тяжкість травми

Струси трапляються з багатьма людьми впродовж усього їхнього життя, проте часом ми не надаємо значення легким травмам. Однак вони можуть покласти початок серйозному порушенню, яке одночасно є сигналом організму про проблеми.

Related video

Після травми голови більшість людей звертають увагу на такі симптоми, як головний біль, запаморочення і сплутаність свідомості. Однак навіть після того, як ці проблеми зникають, інші наслідки можуть залишатися, іноді залишаючись непоміченими. Зміни слуху, чутливість до шуму і труднощі зі сприйняттям звуків — одні з менш відомих, але значущих наслідків, які можуть виникнути після струсу мозку, пише Newswise.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Струс мозку зазвичай супроводжується запамороченням, головним болем, сплутаністю свідомості, втомою і чутливістю до світла. Однак після того, як ці симптоми минають, можуть виникнути такі наслідки, як постійний дзвін у вухах, чутливість до шуму і проблеми зі слухом. За словами Кеті Діз, аудіолога з Mayo Clinic Health System, ці слухові проблеми часто залишаються непоміченими, але можуть істотно вплинути на повсякденне життя.

Важливо

Затримка може коштувати здоров'я: науковці з'ясували, коли варто починати лікування при струсах

Струси мозку, що класифікуються як легкі травматичні ушкодження головного мозку, відбуваються через удар по голові і можуть змінити клітини мозку, зокрема й ті, які пов'язані з нашим слухом. Деякі зміни з часом загоюються, але інші можуть залишитися назавжди. Ускладнення, пов'язані зі слухом, можуть виникнути як у дорослих, так і в дітей після найменших травм голови, отриманих під час падінь, автомобільних аварій або занять спортом. Спортсмени і військовослужбовці особливо вразливі через те, що часто піддаються подібним травмам.

Наше внутрішнє вухо містить крихітні волоскові клітини, що відповідають за перетворення звукових коливань на електричні сигнали, які обробляє мозок, пояснює Діз. Після ушкодження ці клітини не відновлюються, що призводить до таких явищ, як шум у вухах, а також до ускладнень на кшталт втрати слуху і труднощів з відділенням мови від фонового шуму.

Експерти вважають, що люди зі струсом мозку часто відчувають труднощі зі сприйняттям звуків самі того не усвідомлюючи. Крім того, у них може спостерігатися підвищена чутливість до звуків або проблеми з опрацюванням швидкого мовлення, що може заважати спілкуванню і концентрації уваги. Дітям і дорослим, які відновлюються після струсу мозку, слід звертати увагу на можливі слухові симптоми, вважає Діз.

Проблеми зі слухом можуть проявлятися у вигляді труднощів із концентрацією уваги, проблем у школі або труднощів із розумінням розмови в галасливій обстановці. Ці симптоми можуть бути тимчасовими або тривалими, залежно від тяжкості травми. До видів спорту, де високий ризик ушкодження мозку, належать баскетбол, футбол, хокей, велоспорт, скейтбординг і зимові види спорту, як-от лижі та катання на санчатах, пояснює Діз.

Якщо після струсу мозку виникли проблеми зі слухом, це варто сприйняти як тривожний сигнал організму і необхідно звернутися по професійну допомогу. Спеціаліст із вух, носа і горла може оцінити загальний стан вух, а аудіолог — запаморочення, рівновагу і слухову функцію, щоб точніше знайти джерело проблеми. У деяких випадках для поліпшення якості життя можуть знадобитися слухові апарати або інші стратегії управління.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.