Найкращий подарунок на свято: саме цей тип прив'язаності покращує наше здоров'я

Фізична прихильність — невід'ємна частина людських стосунків, що забезпечує емоційний зв'язок і приносить користь здоров'ю. Від теплих обіймів в аеропорту до повсякденних жестів між романтичними партнерами — несексуальні дотики відіграють найважливішу роль у нашому благополуччі.

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Романтичні стосунки, як правило, характеризуються найвищим рівнем фізичної прихильності. Наукові статті показують, що сімейним парам приємніші дотики, ніж самотнім людям, і вони надають перевагу повільнішим та інтимнішим формам контакту, пише Science alert.

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Наукові огляди підкреслюють відчутну користь фізичних пестощів для здоров'я. Мета-аналіз понад 13 000 учасників у 212 дослідженнях засвідчив, що дотики, наприклад масаж, покращують якість сну, знижують втому і кров'яний тиск. У подружніх пар ласкаві дотики пов'язані зі зниженням рівня кортизолу, поліпшенням імунної функції та психологічного благополуччя. Пари, які обіймаються до або після сну, відзначають, що почуваються щасливішими і більш прив'язаними до своїх партнерів. Фізична прив'язаність також корелює з більшою задоволеністю стосунками, зниженням стресу і підвищенням здатності справлятися з конфліктами.

Крім безпосереднього емоційного комфорту, фізичні дотики чинять і більш глибокий психологічний вплив. Одне з досліджень показало, що у жінок, які тримають свого партнера за руку, знижується активність мозку в областях, пов'язаних зі страхом і стресом. Відсутність дотиків, навпаки, була пов'язана з підвищеним рівнем тривожності та депресії. Під час пандемії багато людей відчували значний дистрес через позбавлення дотиків, що ще більше підкреслює їхню важливість.

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Однак не всі однаково добре переносять фізичну прив'язаність. Деякі люди уникають дотиків, що часто пов'язано з типом прив'язаності, який сформувався в дитинстві. Люди з прив'язаністю, що уникає, як правило, відчувають дискомфорт від емоційної близькості та можуть чинити опір обіймам, тоді як люди з тривожною прив'язаністю часто жадають більше дотиків, ніж отримують. Коли пари мають схожі вподобання в дотиках, вони, як правило, відчувають більшу задоволеність стосунками та емоційну близькість.

Для тих, хто хоче привнести у свої стосунки більше фізичної прихильності, домашній масаж — практичний і приємний варіант. Дослідження показують, що пари, які роблять масаж одне одному, почуваються більш розслабленими, менш напруженими і більш близькими. З огляду на широкий спектр переваг ласкавих дотиків, вони слугують простим, але потужним інструментом для зміцнення стосунків і поліпшення загального самопочуття.

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