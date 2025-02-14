Крутиться на язиці: вчені розповіли, що відбувається в мозку в момент такої думки

Знайоме відчуття — намагатися згадати слово, яке ви знаєте, але ніяк не можете згадати. Це поширене відчуття, відоме за словами "крутиться на язиці", уже багато років інтригує вчених.

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Хоча може здатися, що це простий розумовий "блок", дослідники виявили, що в такі моменти кілька ділянок мозку працюють разом, намагаючись знайти слово, якого бракує. Три ключові області відіграють роль у цьому процесі: передня поясна кора, префронтальна кора та інсула. Передня поясна кора діє як монітор, виявляючи конфлікт між знанням слова і нездатністю його згадати. Префронтальна кора оцінює можливі збіги, забезпечуючи точність, а інсула допомагає відновити фонологічні компоненти — звуки, з яких складається слово. Дослідження за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії показали, як взаємодіють ці області, демонструючи спільні зусилля мозку щодо вирішення завдання, пише The Conversation.

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З віком це завдання стає дедалі складнішим. Дослідження показують, що активність передньої поясної кори та інсули, які відіграють ключову роль у запам'ятовуванні слів, з часом зменшується. Цей спад ускладнює запам'ятовування конкретних слів, подібно до того, як у бібліотеці виникають проблеми з книжками, яких бракує або які неправильно позначені. У літніх людей часто знижується активність інсули, що призводить до збільшення труднощів із правильним складанням слів, що робить моменти "кінчика язика" більш поширеними.

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Хоча це явище може засмучувати, воно є нормальною частиною роботи мозку і не обов'язково свідчить про зниження когнітивних здібностей. Вчені вважають, що протистояти цим явищам може підтримання сильного когнітивного резерву, сформованого за рахунок інтелектуального стимулювання, соціальної активності та фізичного навантаження. Розвинений когнітивний резерв дає змогу мозку адаптуватися і компенсувати зміни, покращуючи пошук слів навіть із віком.

Якщо слово залишається невловимим, зробіть невелику перерву або зосередьтеся на споріднених словах, це може допомогти викликати спогади. Хоча ці моменти свідчать про складність мозку, вони також відображають його ефективність — постійний пошук, перевірка та вдосконалення способів вилучення інформації з мови.

Раніше Фокус писав про те, як мозок може планувати все наперед. Наш мозок — це неймовірно складний об'єкт, що складається не тільки з фізичних частин, а й з мільйонів процесів, що відбуваються всередині нього. Вчені нарешті змогли розгадати витоки його здатності передбачати і заздалегідь готуватися до різних подій.