Примітивні методи перемагають науку: вчені з'ясували, як рак успішно бореться з терапією

Розробка методів лікування раку є перегонами не на життя, а на смерть для мільйонів людей, які страждають від цієї хвороби. Однак нещодавно вченим вдалося виявити в неї унікальний механізм, який давав їй змогу перемагати наявні методи лікування.

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У заплутаній боротьбі вчених із колоректальним раком з'явився новий супротивник: ракові клітини, здатні повертатися в стан, подібний до ембріонального, — процес, відомий як "онкофетальне перепрограмування". Така трансформація дає змогу клітинам стати більш адаптованими, що дає їм змогу витримувати лікування, яке зазвичай ефективне проти їхніх більш зрілих аналогів, пише eCancer.

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Традиційно зусилля по боротьбі з колоректальним раком були спрямовані на певну групу пухлинних клітин, що визначаються за наявністю маркера під назвою LGR5. Ці клітини, відомі як LGR5-позитивні стовбурові клітини раку, були причетні до росту і рецидивів пухлини. Однак останні дані наукових робіт свідчать про те, що деякі з цих LGR5-позитивних клітин можуть переходити в ембріональний стан, що робить їх стійкими до традиційних методів лікування.

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Доктор Слім Мзауфі, доцент кафедри онкології в Медичній школі Ікан при Маунт-Синай і автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Genetics, наголосив на значенні цього відкриття: "Це ставить під сумнів загальноприйняту думку про те, що колоректальний рак розвивається завдяки єдиній і одноманітній популяції ракових стовбурових клітин".

Навпаки, дослідження вчених показує, що кілька різних станів ракових стовбурових клітин співіснують і взаємодіють, справляючи значний вплив на прогресування пухлини і стійкість до терапії. Дослідницька група у співпраці з кількома провідними установами світу виявила, що, пригнічуючи онкофетальну програму, можна підвищити ефективність наявних методів лікування.

Доктор Ернесто Гуччіоне, професор онкології в Маунт-Синаї, зазначив: "Наші дані свідчать про те, що пригнічення онкофетальної програми в поєднанні з наявними методами лікування може забезпечити потужний підхід до подолання резистентності до терапії в хвороби".

Для лікарів і вчених ці результати дають можливість глибше зрозуміти, чому у деяких пацієнтів з колоректальним раком спостерігається резистентність до лікування і рецидиви захворювання. Майбутні терапевтичні стратегії, що включають інгібітори онкофетальної програми до наявних схем хіміотерапії, можуть значно поліпшити стан пацієнтів і продовжити виживання.

Сам термін "онкофетальний" відноситься до характеристик, які зазвичай присутні тільки під час розвитку плода, але знову з'являються в ракових клітинах. Це повернення до більш примітивного стану є стратегією, яку ракові клітини використовують для підвищення адаптивності та стійкості, подібно до того, як деякі тварини можуть повертатися до більш ювенільної форми для регенерації втрачених частин тіла.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.