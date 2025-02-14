Ціна соціальної ізоляції чоловіків: невидима праця, яку беруть на себе жінки

Останнім часом епідемія самотності зачіпає все більшу кількість людей. Однак на тлі багатьох чоловіків, які страждають від неї, ховається незвична, важлива і важка самопожертва, яку виявляють їхні другі половинки в цей момент.

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Проблеми, з якими сьогодні стикаються багато чоловіків, виходять далеко за рамки звичайної самоти, маючи за собою складну мережу соціальної ізоляції, нерівності у сфері психічного здоров'я та зростаючу залежність від жінок у плані емоційної підтримки. Порівняно з жінками, чоловіки менше спілкуються з близькими друзями, зазнають більше труднощів зі здобуттям вищої освіти та стикаються зі значно вищим рівнем самогубств. І хоча ці проблеми привертають увагу великих філантропічних організацій, у публічних дискусіях часто не береться до уваги важливий аспект: як проблеми чоловіків впливають на жінок, пише Scientific American.

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Зростаюче число досліджень свідчить про те, що в міру того, як соціальні мережі чоловіків стоншуються, тягар підтримання їхнього емоційного благополуччя лягає непропорційно на жінок у їхньому житті. Психологи і соціологи давно зафіксували, що дружні зв'язки чоловіків часто менш емоційно підтримують, ніж жіночі, а їхні соціальні мережі більш залежні від романтичних стосунків.

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Це означає, що в гетеросексуальних стосунках чоловіки частіше спираються на своїх романтичних партнерів у пошуках глибокої емоційної підтримки, в той час як жінки підтримують ширші соціальні зв'язки через дружбу і сім'ю. Дисбаланс стає помітним, коли стосунки закінчуються — дослідження, опубліковані в журналі Journal of Health Psychology, показують, що коло спілкування чоловіків, як правило, скорочується, тоді як коло спілкування жінок залишається недоторканим.

Це говорить про те, що емоційна інфраструктура багатьох чоловіків побудована на фундаменті, який підтримується жінками, — динаміка, яку дослідники ретельно вивчають. Це невидима праця, яку виконують жінки, щоб допомогти підтримати соціальні зв'язки чоловіків. Соціологиня Керолін Розенталь ввела термін "кінкіпінг", щоб описати, як жінки беруть на себе відповідальність за підтримання сімейних стосунків, пам'ятають про дні народження, планують зустрічі та стежать за добробутом родичів.

Розвиваючи цю ідею, дослідники стверджують, що "кінкіпінг" описує додаткову роботу, яку жінки виконують для полегшення соціальних взаємодій чоловіків, чи то організація громадських заходів, чи то заохочення дружніх зв'язків, чи то надання емоційної підтримки, якої чоловікам може не вистачати в інших місцях. Ця динаміка особливо яскраво проявляється серед чоловіків, які дотримуються жорстких чоловічих норм — тих, хто був соціалізований для придушення емоцій і гіперзалежності.

Науковці вважають, що у чоловіків, які твердо дотримуються цих ідей, як правило, гірше психічне та фізичне здоров'я, а також менше близьких дружніх стосунків. Дослідження показують, що догляд за чоловіком — це не лише емоційне напруження, а й відчутний удар по часу, благополуччю та задоволеності стосунками у жінок. Дослідження канадського соціолога Баррі Веллмана показало, що жінки, які перебувають у гетеросексуальних стосунках, активно сприяли дружбі своїх партнерів-чоловіків на шкоду власному соціальному життю. Інші дослідження показують, що жінки, які ставлять на перше місце соціальні та емоційні потреби партнера, часто відчувають більший психологічний дистрес і знижують свою автономію.

Це порушує важливі питання про гендерну емоційну працю: чи є жінки, які надають нерівну підтримку чоловікам, більш обтяженими? І чи відзначають жінки, які підтримують одна одну, більшу задоволеність? Дослідники тільки починають вивчати ці питання, але перші результати свідчать про те, що для жінок, які прагнуть зберегти стабільність у стосунках, догляд за чоловіком може бути дороговартісною, хоча часто й необхідною інвестицією.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.