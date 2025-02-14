Відновила ушкодження за пару секунд: учені створили унікальну "електрошкіру"

Багато з медичних пристроїв, що носяться на руках, рано чи пізно стають непридатними через різні дрібні пошкодження. Однак нещодавно вчені створили незвичайну шкіру, здатну відновлюватися після них протягом кількох секунд.

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Носимі пристрої довгий час були обмежені своєю крихкістю — подряпини, розриви або пошкодження можуть швидко зробити їх марними. Дослідники з Інституту біомедичних інновацій Терасакі розробили революційну самовідновлювальну електронну шкіру (E-Skin), яка відновлює понад 80% своїх функцій лише за 10 секунд після пошкодження, що значно перевершує наявні технології, пише HospiMedica.

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Інноваційна E-Skin об'єднує надшвидкі можливості самовідновлення, надійну роботу в екстремальних умовах, передовий штучний інтелект і високоточні системи моніторингу здоров'я. Ці функції дають змогу в режимі реального часу визначати втому і точно оцінювати м'язову силу, пропонуючи цінні застосування в легкій атлетиці, реабілітації та загальному моніторингу здоров'я, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

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Традиційні електронні шкіряні пристрої часто виходять з ладу при подряпинах або пошкодженнях, що обмежує їхнє практичне використання. Нова самовідновлювана шкіра E-Skin усуває це критичне обмеження, забезпечуючи постійний і надійний моніторинг здоров'я навіть у складних умовах. Здатність функціонувати в різних умовах навколишнього середовища робить її особливо зручною для застосування в реальному світі.

Професор Янчжи Чжу, один із провідних дослідників проєкту, заявив: "Ця технологія самовідновлення є фундаментальним кроком у сфері переносної електроніки. Завдяки тому, що час відновлення становить лише кілька секунд, а не хвилин або годин, ми подолали один з основних бар'єрів на шляху практичного, повсякденного використання електронних пристроїв, заснованих на шкірі".

Дослідницька група передбачає широкий спектр застосування цієї технології, включно з моніторингом спортивних результатів, медичною реабілітацією та регулярним відстеженням стану здоров'я людей. Довговічність і здатність до швидкого самовідновлення E-Skin відкривають нові можливості для персонального моніторингу здоров'я, забезпечуючи збереження працездатності пристроїв навіть після щоденного зносу.

Використовуючи передовий штучний інтелект, E-Skin може аналізувати фізіологічні дані в режимі реального часу, надаючи користувачам миттєве уявлення про показники їхнього здоров'я. Інтеграція штучного інтелекту підвищує точність і корисність зібраних даних, перетворюючи E-Skin на потужний інструмент для персоналізованого моніторингу здоров'я, заявили автори. Ця розробка знаменує собою значний прогрес у галузі носяться медичних технологій, наближаючи їх дедалі ближче до еластичності, регенерації та адаптивності людської шкіри.

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