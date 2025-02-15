Одна ін'єкція замість постійних крапель: учені розробили новий метод лікування глаукоми

Втрата зору є лякаючою перспективою для будь-якої людини і наразі, люди, які борються з нею, змушені щодня використовувати препарати. Однак вчені розробили ін'єкцію, яку легко можна вводити всього один раз на місяць замість них.

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Лікування глаукоми, провідної причини необоротної сліпоти, часто вимагає від пацієнтів дотримання суворого режиму щоденного застосування очних крапель. Цей режим може бути особливо складним для літніх людей, що призводить до непослідовності в лікуванні та прогресування захворювання. Дослідники з Університету Торонто розробили новий підхід, який може змінити лікування глаукоми: одна ін'єкція, що вводиться під повіку, підтримує терапевтичний рівень препарату протягом семи тижнів, пише Knowridge.

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Команда вчених під керівництвом професора Моллі Шойхет зосередилася на поліпшенні доставки і тривалості дії тимололу — ліків, які зазвичай призначають при глаукомі. Використовуючи колоїдні агрегати ліків (CDA), які являють собою крихітні частинки, що самозбираються в нанорозмірні структури, вони модифікували тимолол на проліки з уповільненим вивільненням.

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Потім ця формула була з'єднана з гідрогелем і введена в субкон'юнктивальний простір під повікою. Цей метод дав змогу значно подовжити дію препарату зі звичайних шести годин, при введенні у вигляді очних крапель, до кількох тижнів. Результати дослідження вчених були опубліковані в журналі Advanced Materials.

Глаукома характеризується підвищеним внутрішньоочним тиском, який пошкоджує зоровий нерв, що може призвести до втрати зору. Традиційні методи лікування, такі як очні краплі, вимагають точного і регулярного застосування — завдання, яке може виявитися непосильним для багатьох пацієнтів. Альтернативні методи лікування включають лазерні процедури або операції, які несуть у собі ризик і часто вимагають ін'єкцій безпосередньо в око.

Новий метод, заснований на ін'єкціях, пропонує менш інвазивне і більш стійке та довгострокове рішення, що потенційно покращує дотримання пацієнтами режиму лікування і його результати, вважають автори. У співпраці з доктором Джеремі Сіваком, фахівцем з глаукоми з Дослідницького інституту Крембіля, вчені протестували цей інноваційний підхід на доклінічних моделях. Результати виявилися позитивними, продемонструвавши 200-кратне збільшення ефективності порівняно з традиційними методами.

Гідрогель зіграв вирішальну роль, утримуючи ліки на місці і забезпечуючи їх поступове вивільнення з плином часу. Без гідрогелю ліки швидко розсіювалися, що знижувало їхній терапевтичний ефект. Натхнені отриманими результатами, фахівці зараз допрацьовують формулу для підготовки до клінічних випробувань на людях. Їхня мета — розробити препарат, який можна було б застосовувати в кабінеті лікаря раз на місяць або два, замінивши необхідність щоденного використання очних крапель.

Це досягнення може значно поліпшити якість життя мільйонів пацієнтів з глаукомою по всьому світу. Як зазначила професор Шойхет, гідрогель спочатку був розроблений для вітреоретинальної хірургії, але його здатність доставляти дрібномолекулярні препарати відкрила нові можливості для лікування різних очних захворювань. Команда активно шукає фінансування і партнерські відносини, щоб просунути цей революційний метод лікування з лабораторії в клінічну практику.

Ця розробка узгоджується з поточними зусиллями щодо поліпшення систем доставки ліків в офтальмології. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в архіві arXiv, вивчали вплив геометрії ока і місця ін'єкції на час перебування ліків в організмі, що підкреслює важливість точних методів доставки для підвищення ефективності лікування у препаратів.

Нова ін'єкційна терапія Університету Торонто є значним кроком уперед у лікуванні глаукоми, пропонуючи потенційну альтернативу стомлюючій рутині щоденних очних крапель і прагнучи збільшити потяг пацієнтів до довгострокового лікування і поліпшити його результати.

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