Перетворюється із захисника на ворога: вчені дізналися нові деталі розвитку хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера з кожним роком зачіпає все більше людей по всьому світу, при цьому не маючи дієвих способів лікування. Однак нещодавно вчені виявили унікальні механізми її розвитку, які можна використовувати для пошуку ліків.

Related video

Запалення слугує природним захисним механізмом організму, який швидко справляється з травмами або інфекціями. Однак за хвороби Альцгеймера ця захисна реакція стає хронічною, що потенційно посилює її перебіг. Нещодавнє дослідження розповіло, чому імунна система мозку при хворобі Альцгеймера реагує інакше, ніж на бактеріальні інфекції, пише Newswise.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

На майбутній 69-й щорічній зустрічі Біофізичного товариства в Лос-Анджелесі доктор Арпан Дей, постдокторант у лабораторії професора Девіда Кленермана в Кембриджському університеті, представить результати на тему запалення і хвороби Альцгеймера. У його дослідженні вивчається реакція імунних клітин на бляшки амілоїду-бета (АБ) — характерна ознака хвороби Альцгеймера — і порівнюється з їхньою реакцією на бактеріальні токсини.

Важливо

Знайшли спосіб перемогти хворобу Альцгеймера: вчені розповіли про своє нове відкриття

Доктор Дей зазначає, що хоча гематоенцефалічний бар'єр не дає змоги бактеріям проникати в мозок, невеликі білки, такі як АБ, можуть імітувати бактеріальний вплив, потенційно призводячи до нейрозапалення і сприяючи розвитку деменції. Дослідницька група піддала імунні клітини впливу агрегатів АБ і ліпополісахариду (ЛПС), компонента клітинних стінок бактерій, який викликає сильну імунну відповідь.

Вчені зосередилися на утворенні мідосом — структур, необхідних для запуску запалення. Їхні спостереження показали, що більші АБ-агрегати викликали утворення мідосом в імунних клітинах, в той час як більш дрібні АБ-агрегати не викликали такої реакції навіть після тривалого впливу. Це вказує на те, що їхній розмір має вирішальне значення для активації імунної системи при хворобі Альцгеймера.

Навпаки, ЛПС викликав більш швидку і сильну мідосомну відповідь, ніж великі агрегати АБ. Така відмінність у часі та інтенсивності реакції може пояснити, чому запалення при хворобі Альцгеймера має затяжний характер, тоді як імунна реакція на бактеріальні інфекції зазвичай буває швидкою і швидко минає. Доктор Дей підкреслює, що розуміння цих відмінностей в імунній активації може стати ключем до розробки терапії, спрямованої на хронічне запалення, пов'язане з хворобою Альцгеймера.

Дослідники планують вивчити маркери утворення мідосом у зразках крові людей з деменцією і зразках мозку з Британського банку мозку. Заглиблюючись у механізми, що спричиняють запалення при хворобі Альцгеймера, вони прагнуть зробити внесок у розробку методів лікування, спрямованих на усунення хронічної запальної реакції, які потенційно уповільнюють прогресування захворювання.

Це дослідження не тільки поглиблює розуміння вчених і лікарів про патологію хвороби Альцгеймера, а й відкриває нові можливості для пошуку ліків від неї. Якщо впливати на шляхи, що беруть участь в імунній відповіді мозку на агрегати АБ, можна розробити терапію, спрямовану на зменшення хронічного запалення, що дасть надію людям, які страждають на хворобу Альцгеймера та інші нейродегенеративні захворювання, вважають учені.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.