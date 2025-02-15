Знайшли корінь двох ускладнень: учені дізналися причину проблем з емоціями та СДУГ

Проблеми емоційного характеру є поширеною бідою, що стосується мільйонів людей. Однак нещодавно вчені дізналися, що і в неї, і в такого виснажливого ускладнення, як СДУГ, є спільна причина, яка криється всередині нас.

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Протягом багатьох років дослідники відзначали тісний зв'язок між синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) та емоційними проблемами, але як цей зв'язок змінюється з плином часу, залишалося незрозумілим. Нещодавній аналіз даних про близнюків від дитинства до ранньої дорослості дав їм змогу зробити нові висновки, показавши, що цей зв'язок не тільки посилюється з віком, а й багато в чому зумовлений спільними генетичними факторами, пише PsyPost.

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СДУГ, розлад нервового розвитку, що впливає на увагу, імпульсивність і гіперактивність, зберігається і після дитинства, часто переходячи в підлітковий і дорослий вік. Хоча його точні причини залишаються загадкою, вирішальну роль відіграють як генетичні чинники, так і вплив довкілля, вважають учені.

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Дослідження також вказують на високу частоту спільного прояву СДУГ та інших психічних розладів. Наприклад, від тривожності страждають близько 34% дітей і підлітків зі СДУГ, а в дорослому віці вона стає ще більш поширеною і досягає 50%.

У новому масштабному дослідженні, опублікованому в журналі Psychological Medicine, вчені вивчили дані Twins Early Development Study, подовжнього дослідження близнюків, що відстежує когнітивні та поведінкові риси з плином часу. До дослідження увійшли дані більш ніж 10 000 пар близнюків, народжених в Англії та Уельсі в період з 1994 до 1996 року, що охоплюють п'ять етапів розвитку, від раннього дитинства (2-4 роки) до ранньої дорослості (21 рік).

Цей великий набір даних дозволив вченим проаналізувати зв'язок між симптомами СДУГ та емоційними проблемами з плином часу. Результати показали, що зв'язок між ними існував з раннього дитинства, але значно посилювався в міру дорослішання людей. У середині дитинства гіперактивність та імпульсивність були сильніше пов'язані з емоційними труднощами.

Однак у міру переходу до підліткового і дорослого віку неуважність ставала більш домінуючим чинником, пов'язаним з емоційними проблемами. Це зрушення дає змогу припустити, що характер впливу СДУГ на психічне здоров'я змінюється в процесі розвитку. Подальший аналіз, що порівнює ідентичних і неідентичних близнюків, показав, що генетичні чинники відіграють значну роль у цій асоціації.

Ідентичні близнюки, у яких майже всі гени спільні, показали набагато сильнішу кореляцію між СДУГ та емоційними проблемами порівняно з неідентичними близнюками, у яких спільна генетична структура становить лише близько половини. Ці дані вказують на спільну генетичну основу між двома ускладненнями, зміцнюючи ідею про те, що СДУГ та емоційні проблеми можуть бути наслідком збіжних біологічних механізмів.

Хоча дослідження дає цінні відомості, воно також підкреслює важливість стратегій раннього втручання, які враховують як симптоми СДУГ, так і емоційні труднощі, адже лікування першого в зрілому віці відбувається набагато важче і, часом, менш результативно. Вирішення цих проблем на ранній стадії може допомогти пом'якшити довгостроковий вплив на психічне здоров'я мільйонів людей, особливо коли вплив неуважності на емоційне благополуччя стає більш вираженим у дорослому житті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як почуття гніву пошкоджує наше серце. Щодня ми відчуваємо цілий спектр емоцій, від радості до злості, не замислюючись про їхній вплив на наше здоров'я. Але вчені стверджують, що одна емоція здатна серйозно нашкодити нам.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.