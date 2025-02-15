Навчилися вирощувати людські зуби: вчені розробили незвичайну заміну протезам

Протягом багатьох десятиліть єдиним варіантом заміни втраченого зуба був штучний протез. Однак нещодавно вчені змогли почати формувати справжній органічний зуб і в цьому їм допомогла незвичайна порода маленьких свиней.

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Втрата зуба для дорослої людини завжди була квитком в один кінець, а саме в кабінет стоматолога, на протезування. Століттями люди покладалися на зубні протези, мости і, зовсім недавно, титанові імплантати, щоб заповнити прогалини, залишені відсутніми зубами. Але природа ніколи не надавала можливості для самостійної регенерації втрачених дорослих зубів. Це обмеження може скоро змінитися, оскільки вчені почали вивчати проривний підхід: вирощування нових зубів за допомогою біоінженерних тканин, пише Gizmodo.

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Група дослідників зі Школи стоматологічної медицини Університету Тафтса успішно імплантувала вирощену в лабораторії зубну тканину в нижню щелепу свині, продемонструвавши перші ознаки розвитку таких зубів. У дослідженні, опублікованому в журналі Stem Cells Translational Medicine, докладно описано, як комбінація людських і свинячих зубних клітин була використана для створення зубоподібних структур.

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На чолі з докторами Вейбо Чжан і Памелою Йелік, дослідники сподіваються, що ця робота одного разу стане альтернативою синтетичним імплантатам. Традиційні зубні імплантати, хоча й широко використовуються, мають обмежений термін служби, близько 15 років, і можуть призвести до таких ускладнень, як резорбція щелепної кістки та періімплантит — запальне захворювання, що послаблює навколишню кістку.

Живий біоінженерний зуб міг би уникнути цих проблем, природно інтегруючись в організм. Для цього команда дослідників витягла клітини емалі із зубів свині та клітини пульпи зуба людини, а також інші типи клітин і посіяла їх на біорозкладний каркас у формі зуба. Потім цей каркас, що частково складається з матеріалу свинячого зуба, імплантували в щелепи дорослих юкатанських мініпігів — породи, обраної за схожість нижньої щелепи з людською.

Протягом двох-чотирьох місяців ці біоінженерні структури почали формувати основні компоненти зуба, включно з дентином і цементом — найважливішими шарами природних зубів. Хоча цей процес багатообіцяючий, він все ще перебуває на ранній стадії, зазначили автори. Новосформовані тканини ще не перетворилися на повноцінні зуби, і для вдосконалення методики необхідні додаткові дослідження.

Однак доктор Йелік не втрачає оптимізму з приводу того, що одного разу повністю функціональні біологічні замінники зубних протезів можуть стати реальністю. Здатність до регенерації зубів може зробити революцію в стоматології, запропонувавши пацієнтам довічну природну альтернативу штучним виробам.

Це дослідження приєднується до зростаючої кількості робіт у галузі регенеративної медицини, спрямованих на заміну втрачених тканин і органів вирощеними в лабораторії альтернативами. Вчені вже досягли успіхів у таких галузях, як біоінженерна шкіра, хрящі і навіть змогли виростити цілі органи. У галузі стоматології потенційний ефект величезний — за даними вчених, середньостатистична людина до 50 років втрачає 12 зубів, включно із зубами мудрості. Якщо біологічна регенерація зубів стане реальним методом лікування, то в майбутньому це може значно знизити потребу в протезах та імплантатах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.