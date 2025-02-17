Створили суперміцний алмаз: новий кристал на 40% твердіший за природні

Алмази вже довгий час вважаються одним із найтвердіших матеріалів у світі та використовуються у найважчих галузях. Нещодавно вчені створили їхнього синтетичного приймача, який вже є на 40% міцнішим за природні версії.

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Китайські дослідники створили штучний "супералмаз", який перевершує за твердістю природні алмази приблизно на 40%. Вони відомі своєю винятковою твердістю, насамперед завдяки кубічній структурі їхньої решітки — особливому розташуванню атомів вуглецю. Новий вид алмазу може знайти застосування в багатьох сферах, де потрібна неймовірна міцність, і змінити їх до невпізнання, пише The Independent.

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Вчені давно припускали, що гексагональна кристалічна структура може дати ще більш твердий матеріал. Цю форму, відому як гексагональний алмаз або лонсдейліт, було вперше виявлено в метеориті Каньйон-Дьябло в Аризоні 1967 року. Незважаючи на його потенціал, практичне застосування лонсдейліту залишалося обмеженим, оскільки попередні зразки часто були нечистими і мали мікроскопічні розміри.

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У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Materials, докладно описано, як вчені з Цзіліньського університету під керівництвом професорів Лю Бінбін і Яо Мінгуан успішно синтезували добре кристалізовані, майже чисті гексагональні алмази. Вони домоглися цього, нагріваючи сильно стиснутий графіт за певних температурних градієнтів, внаслідок чого вийшли міліметрові блоки, що складаються з ультратонких гексагональних алмазних шарів.

Ці синтетичні алмази демонструють чудову термічну стабільність до 1100 градусів і вражаючу твердість у 155 гігапаскалів (ГПа), тоді як твердість природних алмазів становить близько 100 ГПа, а термічна стабільність — до 700 градусів, заявили автори. Щоб зрозуміти всю міцність нового кристала, варто уявити, що якщо природний алмаз твердий, як молоток, що забиває цвях, то новий його вид можна порівняти з відбійним молотком, що розбиває бетон. Цей прорив не тільки забезпечує життєздатний метод виробництва високоякісних гексагональних алмазів, а й відкриває нові можливості для їх застосування в різних галузях промисловості.

Покращені властивості цих супералмазів роблять їх ідеальними для використання в ріжучих інструментах, буровому обладнанні та інших галузях, де важливі висока твердість і термічна стабільність. Крім того, успішний синтез дає змогу отримати цінні відомості про перетворення графіту на алмазні структури в умовах високого тиску і високих температур, що може призвести до подальших інновацій у матеріалознавстві.

Варто зазначити, що раніше вже робили спроби створити гексагональні алмази в лабораторних умовах. Наприклад, у дослідженні 2021 року, проведеному вченими з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса у США, також удалося синтезувати гексагональні алмази, що вказує на їхній потенціал як альтернативи звичайним алмазам у різних галузях застосування, зокрема в обробленні та свердлінні.

Це досягнення показує сьогоднішню швидкість прогресу в матеріалознавстві та вказує на потенціал інженерних матеріалів, які перевершуватимуть природні матеріали за своїми характеристиками, прокладаючи шлях для технологічних інновацій у багатьох галузях.

Раніше Фокус писав про найміцніший мінерал у світі. Алмази вважаються найтвердішими дорогоцінними каменями, але це зовсім не робить їх найміцнішими з усіх природних мінералів.

Також Фокус писав про те, що під Францією виявили найбільше у світі родовище палива майбутнього. Дослідники вважають, що ця знахідка допоможе світу відмовитися від використання "брудного викопного палива", що шкодить планеті.