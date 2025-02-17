Кинув пити і поборов агресію: чоловік вилікував антисоціальні звички у незвичний спосіб

Антисоціальний розлад особистості є поширеним і важким психічним ускладненням, яке не так просто піддається лікуванню. Однак нещодавно вчені задокументували випадок, коли людина змогла звільнитися від його впливу.

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Чоловік середніх років, який страждав від сильної алкогольної залежності, депресії та антисоціальних думок, знайшов несподіваний шлях до одужання завдяки незвичайному методу лікування. Науковці з'ясували, що протягом трьох років поєднання сеансів кетаміну в малих дозах і психотерапії допомагало йому долати глибини психологічних проблем, поступово приводячи до зміни його світогляду та поведінки, пише PsyPost.

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Незвичайний випадок, нещодавно описаний у журналі Journal of Psychoactive Drugs, дало вченим рідкісне уявлення про те, як подібні методи лікування можуть дати надію тим, хто бореться зі складними психічними розладами, вважає автор наукової роботи, Метью Хікс, дослідник з Національного університету природної медицини Портланда, США.

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Кетамін, відомий здебільшого як анестетик, що використовується в медичних процедурах, останніми роками набуває все більшого наукового визнання завдяки своєму потенціалу в лікуванні психічних розладів. При введенні в малих дозах під наглядом фахівця він здатний полегшити симптоми важкої депресії та наркоманії.

На відміну від традиційних антидепресантів, дія яких може тривати тижнями, кетамін здатен принести швидке полегшення, інколи протягом кількох годин. У терапевтичних умовах його дисоціативні властивості дозволяють пацієнтам досліджувати складні емоції та спогади з меншим емоційним опором, що робить його перспективним інструментом для психотерапії.

Антисоціальний розлад особистості (АСРО) — стан, що характеризується стійкою зневагою до соціальних норм і прав інших людей, залишається одним із найскладніших для лікування психічних ускладнень. Люди з АСРО часто відчувають труднощі з контролем імпульсів, агресією і відсутністю каяття за свої дії. Об'єкт цього дослідження, 44-річний чоловік, демонстрував кілька рис, що відповідають АСРО, включно з крайнім почуттям зверхності, агресивними думками щодо інших, а також історією маніпулятивної та шкідливої поведінки.

Основною причиною звернення за лікуванням був алкоголізм, але він також повідомляв про непереборні почуття гніву і відстороненості від суспільства, заявили автори роботи. План лікування включав підхід, відомий як психолітична терапія, в якій використовувалися малі, відчутні дози кетаміну для полегшення терапевтичних бесід. Протягом першого року він брав участь у численних сеансах, спочатку отримуючи дози близько 50 мг, а потім поступово вводив вищі дози під ретельним наглядом.

Згодом чоловік продемонстрував значні зміни в поведінці. Його споживання алкоголю значно скоротилося, а депресивні симптоми помітно покращилися. Мабуть, найпомітнішим стало те, що він став рідше і менш інтенсивно висловлювати лють і думки про насильство. У якийсь момент він повідомив про глибоку зміну перспективи під час чергового сеансу, коли він відчув глибоке почуття каяття за свої минулі дії — емоційну реакцію, яка раніше була відсутня.

Незважаючи на обнадійливі результати, цей випадок підкреслює й обмеження, властиві подібним індивідуальним звітам. Отримані дані стосуються тільки цієї конкретної людини і не можуть бути застосовні до всіх пацієнтів з аналогічними станами. Відсутність контрольованого порівняння з іншими методами лікування означає, що залишається незрозумілим, чи був сам препарат ключовим фактором у поліпшенні стану пацієнта, чи значнішу роль відіграли структурована психотерапія, зміна способу життя та інші втручання.

Проте подібні дослідження дають цінну інформацію і напрямок для майбутніх наукових робіт, допомагаючи визначити потенційні варіанти лікування людей з важкими психічними розладами.

Кетамін — один із небагатьох анестетиків, занесених до списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я, не тільки через його медичне застосування в хірургії, а й через його нову роль у психіатричній допомозі. У міру розширення досліджень у сфері психотерапії з його допомогою, такі наукові роботи можуть допомогти прокласти шлях до більш щадного, доступного та ефективного лікування подібних розладів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.