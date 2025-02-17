Різке скидання ваги робить наші кістки крихкими: вчені шукають потенційне рішення проблеми

Перспектива швидко скинути зайві кілограми приваблює мільйони людей, проте організму доводиться платити за це велику ціну. Нещодавно вчені вивчили потенційне рішення цієї проблеми, яке в майбутньому може допомогти багатьом у схудненні.

Related video

Швидке схуднення, хоча й корисне для скидання зайвого жиру, часто призводить до небажаних і серйозних наслідків: втрати м'язової та кісткової маси. Таке зниження може підвищити ризик розвитку остеопорозу — стану, за якого кістки стають крихкими і більш схильними до переломів. Дослідники з Орхуського університету в Данії вивчали препарат, спочатку розроблений для боротьби з виснаженням м'язів для боротьби з такими наслідками, пише .

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Докторант Фредерік Дух Бромер і постдокторський дослідник Андреас Лодберг виявили, що препарат під назвою бімагрумаб не тільки зберігає м'язову масу, а й підвищує щільність кісток. Їхнє дослідження, опубліковане в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, дало їм змогу припустити, що він може стати перспективним допоміжним засобом для людей, які проходять терапію зі зниження ваги.

Важливо

Перетворили звичайне світло на лікування: вчені створили унікальний гель, що відновлює кістки

Бімагрумаб діє шляхом інгібування рецептора активіну типу-2B, білка, що регулює ріст м'язів. Крім м'язово-зберігаючих властивостей, препарат продемонстрував здатність знижувати і кількість жиру в організмі. Така подвійна дія робить його потенційним препаратом нового покоління для зниження ваги без значних побічних ефектів.

З огляду на прогнози, згідно з якими до 2035 року понад два мільярди людей в усьому світі належатимуть до категорії людей з надлишковою вагою, розуміння і пом'якшення побічних ефектів препаратів для зниження ваги має першорядне значення. Лодберг зазначив: "Ми вперше вивчаємо, як певні препарати впливають на кістки, і результати показують, що бімагрумаб може збільшувати кісткову тканину, одночасно нарощуючи м'язову масу".

Дослідження показало, що бімагрумаб незначно підвищує вміст кальцію в кістках і сприяє утворенню нової кістки, особливо в кортикальному шарі довгих кісток. Значне накопичення кісткової тканини також спостерігалося навколо голівки стегнової кістки — місця, яке часто схильне до переломів у літніх людей. Ці дані свідчать про те, що препарат може забезпечити захист від втрати щільності кісткової тканини, пов'язаної зі швидким зниженням ваги, вважають автори.

Однак профілі безпеки мають вирішальне значення при розгляді нових терапевтичних засобів. Хоча деякі препарати, що впливають на аналогічні шляхи, були пов'язані зі збільшенням виробництва еритроцитів і підвищеним ризиком утворення тромбів, у дослідженні бімагрумаб не виявляв подібних ефектів. Але, як попереджає Лодберг, "наше дослідження показує, що бімагрумаб виявляє позитивний ефект у багатьох сферах, але в нас також є вказівки на те, що препарат може мати й інші побічні ефекти".

Отже, вченим ще необхідні подальші дослідження, щоб повністю з'ясувати як переваги, так і потенційні ризики тривалого застосування бімагрумабу для подібних цілей. Наразі ж препарат проходить 2-гу фазу клінічних випробувань для оцінки його ефективності та безпеки у людей. Незважаючи на багатообіцяючі результати, лише комплексні клінічні дослідження дадуть змогу визначити його придатність як стандартного засобу для запобігання втрати м'язової та кісткової маси під час терапії зі зниження ваги.

Бімагрумаб є важливим і багатообіцяючим потенційним рішенням проблеми втрати м'язової та кісткової маси, пов'язаної зі швидким зниженням ваги, особливо якщо клінічні випробування підтвердять його ефективність і безпеку. Оскільки рівень ожиріння продовжує зростати в усьому світі, такі інновації в терапії зниження ваги необхідні для того, щоб люди могли досягти більш здорової статури без шкоди для цілісності свого опорно-рухового апарату.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.