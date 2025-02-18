Задихаються ще в утробі: вчені відкрили нову небезпеку для вагітних

Організм жінки під час вагітності стає як більш вимогливим, так і більш вразливим до зовнішніх чинників. Однак нещодавно вчені з'ясували, що в певний період ці фактори є особливо небезпечними для майбутніх мам.

Related video

На останніх термінах вагітності навколишнє середовище майбутньої матері відіграє вирішальну роль у здоров'ї її новонародженого. Нещодавнє дослідження виявило значний зв'язок між впливом забруднення повітря на організм матері на останньому місяці вагітності та збільшенням ймовірності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії новонароджених, пише HealthDay.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Йохана В.А. Фірі, наукового співробітника Університету Буффало, ретельно проаналізувало записи про народження дітей 2018 року і дані про забруднення повітря на всій території США, отримані з супутника. Результати дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports, свідчать про те, що навіть незначне підвищення рівня забруднюючих речовин у повітрі на останньому місяці вагітності може істотно підвищити ризик ускладнень у новонароджених.

Важливо

Жінки, вагітні двійнятами, опинилися в небезпеці: що виявили вчені

Зокрема, дослідження показало, що підвищений вплив діоксиду азоту (NO2), побічного продукту згоряння викопного палива в транспортних засобах та електростанціях, пов'язаний зі збільшенням ймовірності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії на 30-35%. Аналогічним чином, вплив дрібнодисперсних твердих частинок (РМ2.5), що містяться у вихлопних газах автомобілів і димі лісових пожеж, було пов'язано зі збільшенням імовірності госпіталізації у відділення інтенсивної терапії на 11-22 %. Ці мікроскопічні забруднювачі можуть проникати глибоко в дихальну систему, потенційно проникаючи до плаценти та впливаючи на розвиток плода.

Доктор Фірі наголосив на критичному характері останніх тижнів вагітності, заявивши: "Наші результати свідчать про серйозний вплив забруднення повітря в останні тижні вагітності — час підвищеної вразливості плода". Вчені рекомендують майбутнім матерям звести до мінімуму вплив забрудненого навколишнього середовища, особливо в цей чутливий період.

Хоча дослідження не встановило прямого причинно-наслідкового зв'язку, воно закликало владу не забувати про важливість постійних зусиль щодо поліпшення якості повітря. Доктор Фірі зазначив: "Наші результати свідчать про нагальну необхідність зниження забруднення повітря і поліпшення його якості". Такі заходи можуть зіграти важливу роль у захисті здоров'я матерів і новонароджених від серйозних наслідків.

Попередні дослідження пов'язували допологовий вплив забруднення повітря з різними несприятливими наслідками, включно з вродженими дефектами, передчасними пологами і зміною росту плода. Це дослідження доповнює зростаючий масив доказів, підкреслюючи відчутні ризики, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища під час вагітності.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.